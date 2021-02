Isola dei Famosi 2021, dopo la rinuncia di Amedeo Goria salta un altro concorrente: il motivo è ancora una volta di natura medica. Gli aggiornamenti

L’Isola dei Famosi perde pezzi ancora prima di cominciare. Dopo la rinuncia (forzata) di Amedeo Goria che non ha superato i test medici per la dura prova in Honduras, salta anche un altro nome. Giovanni Ciacci, volto noto della tv, non potrà partecipare al “selvaggio” reality.

Nemmeno lui ha passato le visite mediche: non ha ottenuto l’idoneità e quindi niente da fare. Arriva la rinuncia “d’ufficio” e crolla un altro nome “appetitoso” per il pubblico. Anche per questo motivo la produzione tiene molto a non divulgare in anticipo i nomi dei candidati: perché seppur prescelti, ognuno deve superare dei severi controlli medici, senza i quali non si ottiene il via libera.

Isola dei Famosi: rinunciano Ciacci e Goria. Al loro posto una donna e un uomo

Ovvio che concorrenti un pochino più in la con gli anni, o con qualche situazione di salute a rischio, possono non passare i test e quindi essere costretti al ritiro. A questo punto è già caccia ai sostituti: come annuncia TVBlog al posto di Goria e Ciacci sono pronti l’ec GF Daniela Martani (nota per essere una super animalista vegana) e il famoso youtuber, Simone Paciello, meglio conosciuto come Awed.

Nomi meno carismatici di Ciacci e Goria (sicuramente più conosciuti) ma che denotano come la produzione stia già andando a sondare i nomi tenuti a parte come “riserve”. Intanto, sembra ormai certo che l’inviato sarà l’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino, mentre le due opinioniste in studio saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Anche in questo nulla è ancora ufficiale, ma ormai alla prima puntata non manca molto. Appuntamento giovedì 8 marzo su Canale 5.