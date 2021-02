È arrivato al capolinea il matrimonio tra Kim Kardashian e il rapper Kanye West. Ecco le cifre da capogiro che riguardano la loro separazione

I rumors stavano diventando sempre più forti e adesso la notizia è diventata ufficiale: il matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West è finito, i due avvieranno le pratiche per la separazione. Stavano insieme dal 2012 e si erano sposati a Firenze nel 2014. Dopo alcuni anni di idillio, adesso arriva il divorzio.

Anche se l’imprenditrice e il rapper americani hanno deciso di avviare le pratiche per una separazione amichevole, i loro legali dovranno lavorare molto, considerando le cifre che ballano per questo divorzio. Il patrimonio della Kardashian ammonta a circa 1,11 miliardi di euro, quello di Kanye West si ferma a “soli” 763 milioni. Ecco invece le cifre che riguarderanno il loro divorzio.

Kim Kardashian e Kanye West divorziano: le cifre della separazione

La storia d’amore tra Kim Kardashian e Kanye West è finita. Dopo quasi dieci anni insieme, i due hanno deciso di separarsi in maniera amichevole. Il problema è capire quanto costerà questo divorzio a causa dei patrimoni molto cospicui dei due. Messi insieme, infatti, la Kardashian e West hanno un patrimonio di circa 1,85 miliardi di euro.

Il divorzio è stato chiesto da Kim, che ha presentato tutta la documentazione necessaria attraverso il proprio legale. Come avvocato la Kardashian ha assunto Laura Wasser. Si tratta del legale che l’aveva già rappresentata in passato, in occasione del suo secondo divorzio con il giocatore di basket americano Kris Humphries. È lo stesso avvocato che in passato ha lavorato anche per Johnny Depp.

Dagli Stati Uniti d’America arrivano già le prime voci sulle cifre che ballano intorno a questa separazione. “Dovrebbe essere un processo abbastanza semplice e veloce”, assicurano voci vicine ai due. Kim Kardashian e Kanye West avevano firmato un contratto prematrimoniale dal valore di 85 milioni di euro.

Il Mirror parla però di alcuni problemi per quanto concerne le esclusive. Ci sarebbe un accordo che vieterebbe alla coppia di divulgare pubblicamente i motivi della separazione, sia attraverso programmi televisivi che attraverso testi musicali. Potrebbe sembrare una questione secondaria ma non è così.

La Kardashian ha oltre 200 milioni di followers su Instagram ed è una star conosciuta in tutto il mondo. Kanye West è uno dei migliori rapper degli ultimi anni. I due avranno decine di richieste di interviste in esclusiva e potrebbero arricchirsi molto attraverso canzoni che parlano dell’argomento o addirittura reality show.

Kim, infatti, ha sempre amato mostrare qualsiasi aspetto della sua vita, è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica. Più volte in passato ha partecipato a trasmissioni televisive nelle quali veniva seguita per intere settimane dalle telecamere. In questi reality la Kardashian ha mostrato ogni aspetto della sua vita privata.

Per una persona che ha 206 milioni di followers soltanto su Instagram sarebbe importante concedere interviste in esclusiva o parlare dell’argomento attraverso una diretta sui social. L’evento riuscirebbe a raggiungere milioni di persone. Ogni post della Kardashian, anche una semplice foto, riesce a collezionare diversi milioni di like.

I problemi psicologici di Kanye West e la sofferenza per la separazione

C’è però un aspetto importante da prendere in seria considerazione. Pare che Kanye West abbia da tempo problemi psicologici. Sembra che il rapper americano soffra di bipolarismo e le sue condizioni sarebbero peggiorate negli ultimi mesi, trascorsi lontano dalla moglie a causa della crisi coniugale che li ha coinvolti.

Mostrare pubblicamente i dettagli del loro divorzio potrebbe essere un duro colpo per lui. Anche per questo è stata inserita nell’accordo prematrimoniale una clausola che obbligava i due a non diffondere i dettagli di un’eventuale separazione pubblicamente. Anche a costo di rinunciare a qualche milione.

Kim e Kanye vivono infatti da diversi mesi in case separate. Il rapper, che alle ultime elezioni presidenziali americane aveva annunciato la sua volontà di candidarsi, è rimasto nello stato del Wyoming, dove possiede un ranch dal valore di 11 milioni di euro. La Kardashian, invece, vive a Los Angeles insieme ai figli North, Saint West, Chicago e Psalm West.