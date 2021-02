Il capitano della Roma fa gli auguri all’attaccante della Lazio Ciro Immobile e i tifosi giallorossi si infuriano: striscione contro il loro giocatore

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini fa gli auguri di buon compleanno a quello della Lazio, Ciro Immobile, e i tifosi si infuriano. Ennesima diatriba di “campanile” tra le due tifoserie rivali romane. Questa volta c’entra la bella amicizia tra il centrocampista della Roma e l’attaccante della Lazio. I due, amici nella vita e compagni di nazionale, rispettano le loro tifoserie e i rispettivi colori, ma di certo non possono negare di essere molto uniti.

Ecco perché Pellegrini ha fatto spontaneamente gli auguri di buon compleanno al’amico Immobile, che nei giorni scorsi ha compiuto 31 anni. Apriti cielo. I tifosi della Roma si sono letteralmente infuriati. Il messaggio al laziale è stato visto come un affronto, tanto che è perfino comparso uno striscione polemico nei confronti del centrocampista: “Pellegrini non è il mio capitano”, hanno scritto i tifosi, a firma della “Brigata de Falchi”.

Ennesima polemica tra le tifoserie di Lazio e Roma, anche se in questo caso si tratta soltanto di un’amicizia fuori dal campo. In realtà, polemiche ci sono state da quando è stato Pellegrini a prendere la fascia di capitano della Roma al posto di Dzeko, punito dal tecnico Fonseca per i suoi comportamenti irriguardosi. Evidentemente, la scelta di Pellegrini capitano non ha fatto molto piacere ai tifosi, che forse hanno atteso uno “spunto” per attaccare il centrocampista.

“Tanti auguri fratello”, questo il messaggio per il compleanno di Immobile, che Pellegrini ha pubblicato sul profilo di Immobile. Molti tifosi romanisti non l’hanno presa bene, attaccando il loro giocatore per la sua amicizia con il laziale. Sarà che la Roma ha perso malamente l’ultimo derby (3-0 per i biancocelesti), ma le tensioni attorno alla squadra di Paulo Fonseca sono eloquenti.