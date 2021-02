Veneto: Piemonte: Campania: Emilia Romagna: Lazio: Toscana: Sicilia: Puglia: Liguria: Friuli Venezia Giulia: Marche: Abruzzo: Sardegna: P.A. Bolzano: Umbria: Calabria: P.A. Trento: Basilicata: Molise: Valle d’Aosta:

Novità importanti sul fronte vaccini in Italia. Da oggi, con la nuova circolare firmata dal ministero alla Salute, è ufficiale l’allargamento della platea per il vaccino AstraZeneca. Potrà essere utilizzato anche suoi soggetti dai 55 ai 65 anni, che finora erano esclusi.

La sola eccezione è per “i soggetti estremamente vulnerabili”. Sono persone con condizioni di salute che potrebbero far aumentare il rischio di sviluppare forme importanti di Covi. In definitiva significa che se la fornitura anche da parte di AstraZeneca sarà regolare, avremo un numero maggiore di per4sone vaccinate da qui ai prossimi due mesi.