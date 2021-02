Gf Vip, Dayane Mello conosce la data di Sanremo. Ecco perché: ma i fan del reality sono già insorti e si chiedono il motivo

I fan del GF Vip sono in subbuglio. Un episodio singolare ha colpito l’attenzione di tutti. La finalista (appuntamento il 1 marzo) ha scosso i telespettatori. Il motivo? La Mello conosce la data esatta dell’inizio del Festival di Sanremo, la notizia è rimbalzata sui social e nel web. Infatti i concorrenti della casa del Grande Fratello sono isolati dal mondo esterno, e quindi non possono essere aggiornati sulle vicende di attualità (tranne fatti particolari, annunciati in diretta, di solito) né tantomeno su kermesse ed altri eventi televisivi.

Eppure Dayane non ha fatto segreto di conoscere bene la data del Festival. Ma come è possibile? I fan si chiedono come mai dopo ben 44 puntate di isolamento la brasiliana sa che il Festival comincerà martedì 2 marzo, il giorno dopo la finale del reality. Per ora, in corsa per la vittoria ci sono lei, Pierpaolo Petrelli e Tommaso Zorzi.

GF Vip, ecco perché Dayane Mello conosce la data di Sanremo

Nella puntata di domani, venerdì 26 febbraio, sarà scelto l’ultimo. A “confessare” la data di Sanremo agli amici concorrenti è stata la Mello, che in giardino ha svelato che l’edizione numero 71 del Festival di Sanremo inizierà martedì prossimo. Come è possibile che Dayane lo sapeva? La risposta è arrivata dagli spettatori più attenti: nella puntata in cui è stata eliminata Maria Teresa Ruta, una settimana fa, durante la diretta Pupo citò l’episodio in cui la giornalista e Baccini si erano incontrati per guardare insieme Sanremo.

Scherzando sull’argomento ha poi detto che due settimane dopo sarebbe iniziata la nuova edizione del Festival. Ecco perché i concorrenti più attenti, e quindi Dayane, hanno presto fatto due conti. Evidentemente ricordandosi che il Festival inizia il martedì e si conclude il sabato. E poi c’è anche una rivelazione di Zorzi, che ha confessato che mentre lo portavano in studio per l’apparizione di lunedì, dall’autoradio ha sentito qualcosa proprio a proposito di Sanremo.