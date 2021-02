Uomini e Donne, decisione a sorpresa: una coppia esce dallo studio

Uomini e Donne, decisione a sorpresa durante l’ultima registrazione del programma: una coppia esce dallo studio, svolta importante



Dalla rottura alla fuga d’amore, è un attimo e nella lunga storia di Uomini e Donne è successo anche spesso. Secondo le ultime anticipazioni questa volta tocca ad una delle coppie più amate e discusse delle ultime stagioni, quella formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

La telenovela dunque sembra finita o almeno è arrivata ad un punto di svolta. Come anticipa il sito ‘Ilvicolodellenews’, sempre informatissimo sulle registrazioni, l’ultima puntata (che vedremo nei prossimi giorni) diventa fondamentale per la storia del Trono Over. Lo storico ‘cavaliere’ pugliese sembra aver preso una decisione definitiva e archiviato per sempre Ida Platano, anche se i fans della coppia la prenderanno male

Eppure la scelta di Riccardo e Roberta non lascia spazio ad interpretazioni. Nell’ultima registrazione di U&D infatti hanno comunicato ufficialmente a Maria De Filippi di aver preso un a decisione, Vogliono lasciare il people show di Canale 5 insieme per provare a costruire qualcosa di importante fuori dallo studio e lontano dalle telecamere. E la decisione è stata accompagnata, secondo le indiscrezioni, anche dalla caduta dei classici petali rossi che segnano la scelta dei tronisti.

Uomini e Donne, Riccardo e Ronberta di nuovo insieme dopo la rottura sfiorata

Chi segue da tempo Riccardo e Roberta lo sa bene. La loro non è mai stata una storia semplice, anche perché in mezzo c’è sempre stato il fantasma di Ida Platano. Una delle protagoniste storiche del programma, che ha frequentato a lungo Guarnieri ed era anche uscita insieme a lui, come successo oggi a Roberta. Poi dopi aver partecipato a Tempation Island, uscendo insieme, era arrivata la rottura.

Negli ultimi due anni Riccardo ha conosciuto in studio Roberta, si sono piaciuti a frequentati senza mai arrivare al dunque. E poi qualche mese fa Ida era spuntata di nuovo in studio per riprendere quel discorso che aveva interrotto. Tutto sembrava scritto per il lieto fine ma evidentemente la storia doveva finire in un altro modo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Guarnieri (@riccardo_guarnieri)

Anche Roberta ha frequentato a lungo Michele Dentice, restando ferita dalle loro incomprensiono, ed è sempre apparsi che con Riccardo ci fosse una forte attrazione. Eppure solo la settimana scorsa la rottura sembrava ad un passo: “Al momento, la scelta migliore per entrambi è quella di separarci. La distanza potrà aiutarci a capire se abbiamo davvero voglia di stare insieme e superare le difficoltà” aveva raccontato lei a ‘Uomini e Donne Magazine’. Evidentemente la separazione ha portato consiglio e adesso comincia una nuova vita.