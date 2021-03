GF Vip, la confessione inaspettata di Dayane prima della finale: solo ora l’ha svelato. A pochissime ore dalla finale, ecco le sue parole

Mancano poche ore alla finale del GF Vip. Questa sera, lunedì 1 marzo 2021, la Casa del Grande Fratello chiuderà i battenti, almeno fino alla prossima edizione. E naturalmente sarà eletto il vincitore di questa edizione. Favorita assieme a Stefania Orlando è sicuramente Dayane Mello, la bella e misteriosa modella brasiliana.

Poco conosciuta dal pubblico prima del suo ingresso nel reality, si è fatta poi apprezzare dal pubblico, che ad ogni occasione la voto in massa. Mentre lei spera di vincere questa edizione e di lanciarsi nel mondo dello spettacolo, si prepara a vivere l’ultima giornata all’interno della casa. E proprio lì che Dayane si è lasciata andare a una confessione inaspettata. Lo ha fatto in questo video visibile sul sito ufficiale del programma.

Dayane Mello e la confessione inaspettata sui suoi sentimenti

Andrea Zelletta, al televoto con Zorzi per l’eliminazione last minute, si è detto sconvolto. La modella ha detto ai suoi amici (c’era anche Pierpaolo, pure lui finalista) di essersi innamorata. Subito gli amici hanno pensato a Rosalinda Cannavò, uscita pochi giorni fa. La Mello, a sorpresa, ha detto di non riferirsi a lei.

Quindi, si sarebbe innamorata di un’altra persona all’interno della casa: “Lo svelerò stasera”, ha detto ai suoi co-inquilini, che non sono sembrati molto convinti da queste ennesime dichiarazioni a sorpresa. Chi sarà il prescelto? Difficile da dire, ma è chiaro che Dayane stupirà di nuovo tutti con i suoi eclettici sentimenti. E questo in attesa dell’esito della finale, nella quale Dayane potrebbe effettivamente trionfare, vincendo la quinta edizione del GF Vip.