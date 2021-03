Vincenzo Mollica non poteva certo mancare a Sanremo nonostante il pensionamento e le sue condizioni di salute

L’edizione 2021 di Sanremo sarebbe dovuta essere la prima senza la partecipazione di Vincenzo Mollica. Lo storico giornalista Rai che per tantissimi anni si è occupato principalmente di cultura e spettacolo era noto al pubblico per i suoi collegamenti dal palchetto dell’Ariston ma, lo scorso febbraio, è andato in pensione.

Quest’anno dunque ci sarebbe dovuto essere un suo collega a gestire i collegamenti, eppure durante la prima serata del Festival è accaduto qualcosa di inaspettato ed il giornalista era di nuovo lì, al suo posto, in compagnia di Fiorello.

Questo perchè gli autori del programma hanno voluto rendergli omaggio, ricreando con un ologramma la sua figura. Fiorello, poi, ci ha messo del suo e ha reso la scena davvero divertente: “Ti ho fatto diventare fumetto e ora ologramma. Ti posso passare attraverso, guarda…”, le parole dello showman siciliano, al quale il giornalista ha risposto: “Fai di me ciò che vuoi”.

Vincenzo Mollica: le sue condizioni

L’ultima apparizione di Vincenzo Mollica di fronte al grande pubblico c’era stata proprio lo scorso anno a Sanremo. Seduto in prima fila con sua moglie, sia Amadeus che Fiorello hanno voluto coinvolgerlo in una delle serate dell’edizione 2020.

Il pubblico a casa se lo ricorderà benissimo ed avrà notato le difficoltà del celebre giornalista nel parlare. Purtroppo Mollica convive da tempo con alcune malattie e le sue condizioni di salute non sono delle migliori.

Il giornalista ha raccontato che sin da piccolo ha sofferto di un glaucoma che ha ridotto con gli anni la sua capacità visiva del 95%. Oltre a questo negli ultimi mesi ha scoperto di essere malato di Parkinson (da qui il tremolio in diretta a Sanremo), malattia che va ad aggiungersi al diabete. Nonostante tutto il suo nome sarà accostato in eterno al mondo dello spettacolo.