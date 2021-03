La coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni aveva a quanto pare un patto che sarebbe valso durante il corso di Sanremo 2021 riguardo l’abbandono nel rapper dalla competizione.

La regina dei social ed il famosissimo rapper italiano sono ormai la coppia più amata del web ed assolutamente anche la più chiacchierata. Le esibizioni, e quindi la stessa partecipazione, a Sanremo 2021 sono state fra le più apprezzate. Per Fedez e Francesca Michielin è stato un successo assicurato.

La loro canzone è stata la più ascoltata sulle piattaforme e si è mantenuta sempre in vetta alle classifiche ed alle tendenze. Il tutto è stato però al centro della bufera siccome ogni volta Fedez fa qualcosa c’è sempre chi ne ha da ridire. Infatti è ormai risaputo che ci siano state molteplici accuse nei confronti della coppia di aver influenzato la votazione.

In questo caso però il patto fra i due non aveva nulla a che fare né con le votazioni, ma solamente con il rapporto fra i due e naturalmente quello che sarebbe potuto succedere con la gravidanza ormai in dirittura d’arrivo per la splendida donna.

Chiara Ferragni e Fedez: il patto d’amore fra i due

La mamma del bellissimo Leone Lucia Ferragni è ormai al trentasettesimo mese della gravidanza che la porterà a mettere al mondo la secondogenita della coppia dei Ferragnez. La gravidanza più attesa del web ha naturalmente comportato non poche responsabilità per i due.

Proprio per questo motivo la bellissima imprenditrice digitale ha stretto un patto con il proprio amato marito. Se infatti la bambina, il cui nome inizierà con la lettera V fieramente portato sulla camicia di Fedez sul palco dell’Ariston assieme alle iniziali sue, di Chiara e di Leone, avesse deciso di venire al mondo durante la competizione sanremese allora il cantante avrebbe dovuto abbandonare la competizione.

“Avevano il patto che se avessi avuto contrazioni e fossi andata in travaglio mentre c’era Sanremo, avrebbe abbandonato la competizione. Speravamo non succedesse anche perché era la 36esima settimana” fa sapere l’imprenditrice digitale per eccellenza Chiara Ferragni.

Naturalmente sappiamo che ormai il pericolo è scongiurato siccome la piccola ancora non è nata. Manca però pochissimo siccome i “conti son quasi finiti” e la gravidanza è agli sgoccioli. Tutti i fan sono pronti a conoscere la seconda figlia di Fedez e Chiara, sicuramente bellissima e simpaticissima come il giovanissimo Leone che dal canto suo conta già milioni e milioni di fan.