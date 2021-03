Elettra Lamborghini non ha potuto partecipare dal vivo alle prime due puntate dell’Isola dei Famosi. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Non c’è pace per Elettra Lamborghini. La showgirl è stata annunciata da tempo come componente del team di opinionisti speciali che avrebbero dovuto affiancare Ilary Blasi alla conduzione dell‘Isola dei Famosi 2021 insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Eppure nelle prime due puntate del reality la “regina del twerking” è stata costretta ad apparire in video collegata dalla sua casa visto che, nei giorni scorsi, è stata colpita dal Covid e le è stato impossibile raggiungere gli studi televisivi da cui viene trasmesso lo show.

I fans sono davvero impazienti di vederla all’opera e giorno dopo giorno continuano a monitorare la situazione per conoscere gli aggiornamenti sul suo stato di salute. Elettra nel frattempo si è mostrata in più di un’occasione visibilmente dimagrita, nonostante abbia rassicurato tutti che il suo “lato b” continua ad essere quello di sempre.

Come per tutte le persone colpite da questo maledetto virus, anche la Lamborghini si è sottoposta dopo qualche giorno ad un tampone di controllo per verificare se e quando potrà tornare alla vita normale e quindi raggiungere Ilary Blasi all’Isola dei Famosi.

Elettra Lamborghini su Instagram: “Non ci sono buone notizie”

Purtroppo però nelle ultime storie la showgirl ha dato una brutta notizia a tutti coloro che la seguono: “Non ci sono buone notizie dal mio referto purtroppo. Mamma mia che sfiga”, ha scritto Elettra su Instagram aggiungendo che il tampone ha dato ancora una volta esito positivo.

Per sua fortuna la quarantena prosegue senza grossi problemi, visto che la cantante non ha sintomi particolari. Ad ogni modo l’isolamento è davvero pesante e le speranze di un ritorno alla normalità sono state vane, nonostante il tampone rapido fosse risultato negativo. Il molecolare, quello più affidabile, ha confermato la positività e quindi i fans dovranno ancora attendere per vederla in diretta in tv.

Prosegue dunque il momento no per la Lamborghini che pochi giorni fa ha dovuto anche affrontare la morte di uno dei suoi cuccioli a cui da sempre è molto affezionata. A questo punto non resta che rinnovarle gli auguri di una pronta guarigione.