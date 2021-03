Cosa vedere stasera in tv, guida alla programmazione e al palinsesto della serata televisiva di oggi 21 marzo 2021

Questa sera, domenica 21 marzo 2021, il palinsesto tv offre ancora molti appuntamenti: quasi tutti interessanti. Il primo giorno di primavera si concluderà con le trasmissioni che sono ormai una tradizione: da Fabio Fazio a Rai 3 fino a Barbara d’Urso a Canale 5, passando per Massimo Giletti a La7.

Non c’è che l’imbarazzo della scelta, tenendo presente che non mancherà neanche la consueta programmazione cinematografica e di fiction, con Il Giudice Meschino su Rai 1 e I Pirati dei Caraibi su Italia 1. Partendo dalla rete ammiraglia della Rai, andrà in onda la mini serie tv con Luca Zingaretti, Il Giudice Meschino. L’attore protagonista di Montalbano interpreterà un Pubblico Ministero: è la storia di Alberto Lenzi e la sua vicenda personale professionale.

Domenica 21 marzo 2021: programmazione tv questa sera

Su Rai 2 andrà in onda un’altra serie tv, anch’essa molto apprezzata, ma di matrice americana. Si tratta di 911, la Storia di Eddie, che andrà in onda con altri due episodi. Su Rai 3, invece, l’immancabile appuntamento con Fabio Fazio e il suo “Che Tempo che Fa”. Tra gli ospiti ci sarà l’ex sciatrice Deborah Compagnoni, che si racconterà in una lunga intervista. A Canale 5, invece, come sempre la protagonista sarà Barbara d’Urso e il suo “Live, non è la d’Urso”.

Anche stasera moltissimi ospiti e storie di gossip e intrecci che si alterneranno. E non mancheranno nemmeno le “mitiche” sfere. Si parlerà molto dell‘Isola dei famosi, andato in onda con le prime due puntate. Su Italia 1 il film con Jhonny Depp “I Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma”, una pellicola di grande successo, che piacerà a grandi e piccoli. Film anche su Rete 4, con Forever Young. Ci sarà una diretta anche a La7 con Massimo Giletti e il suo tradizionale programma d’inchiesta “Non è l’arena”.

La programmazione stasera in tv domenica 21 marzo