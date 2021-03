Patrizia Pellegrino e il tumore: “Ho paura che possa ricapitarmi, ho ricominciato a prendere i tranquillanti per dormire”. L’ex showgirl sarà ospite della d’Urso a “Live” di questa sera

Patrizia Pellegrino racconterà la sua drammatica storia e la guerra alla malattia. L’ex showgirl sarà ospite questa sera, domenica 21 marzo 2021, da Barbara d’Urso in “Live – Non è la d’Urso”. Svelerà le sue difficoltà e la paura del tumore. Pellegrino ha scoperto di avere la malattia, un cancro al rene, quasi per caso. E’ stata operata d’urgenza ed è tornata a casa da qualche tempo.

L’intervento è andato bene e c’è ottimismo, ma la donna è – comprensibilmente – molto preoccupata: “Ho tanta paura che possa tornare – ha spiegato in una recente intervista – prendo tranquillanti per dormire”. La presentatrice sta vivendo mesi molto difficili, all’insegna della paura e il timore della grave malattia.

Patrizia Pellegrino e la lotta contro il tumore: “Temo possa tornare”

“Ho il terrore che possa ricapitarmi – ha spiegato al settimanale “DiPiù” – mi sveglio spesso la notte con panico e tachicardia. Il fatto che il mio corpo abbia sprigionato questo male mi terrorizza, anche perché è arrivato in un momento in cui ero molto spaventata per il Covid”. Anche da Barbara d’Urso questa sera, Patrizia Pellegrino racconterà il suo momento difficile, lanciando anche un appello alla prevenzione.

Un messaggio che la donna ha lanciato anche attraverso i suoi social: “Le cose accadono all’improvviso a volte sono cose che ti rendono felice, altre volte triste alcune volte ti mettono paura… ti mettono alla prova all’improvviso. Tante volte sentiamo parlare, nella vita, di cose brutte che accadono che ci sembra esserne immuni”, ha scritto su Instagram nei giorni scorsi.