I 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi: Dal film In arte Nino va al libro scritto dal figlio Luca, oggi ospite a Domenica In

Domani, lunedì 22 marzo 2021, ricorrono i 100 anni dalla nascita di Nino Manfredi. Il grande attore, scomparso nel 2004, è ricordato sempre con grandissimo affetto. Amato dal pubblico, Nino Manfredi resta uno degli esponenti italiani più importanti del cinema e teatro. Cantante, attore, regista e doppiatore, Manfredi è nato il 22 marzo 1921 a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone.

In questi giorni si sta ricordando il centenario del grande Nino con numerose iniziative di spettacolo e culturali. Il 20 marzo Rai 1 ha mandato in onda il film sulla sua vita, In Arte Nino, dove l’attore è stato interpretato da Elio Germano. Numerose sono le apparizioni in tv del figlio Luca Manfredi, regista di cinema e teatro, che ha da poco pubblicato un libro sul padre.

Nino Manfredi: la sua storia, i film e i tradimenti nel centenario della nascita

Manfredi si è sposato nel 1955 con Erminia Ferrari, dalla quale ha avuto tre figli: Luca, Roberta, che fa la conduttrice televisiva, e Giovanna, attrice e produttrice. Il matrimonio di Nino e la moglie Erminia è durato quasi 50 anni, interrotta dalla morte dell’attore. Manfredi ha anche un’altra figlia: si tratta di Tonina, nata nel 1985 e frutto di uno dei tradimenti dell’attore nei confronti della moglie. L’episodio, come la stessa Erminia ha raccontato, nacque da un rapporto avuto con una fan in Bulgaria.

Una ragazza di nome Svetlana Bogdanova. L’attore riconobbe la figlia, e la famiglia accettò l’accaduto nell’ultimo periodo di vita del padre, durante il suo ricovero in ospedale nel 2003 dopo l’ictus che lo aveva colpito e che lo uccise. Nino Manfredi è morto il 4 giugno del 2004, aveva 83 anni. A luglio dell’anno precedente il suo ultimo film (uscito postumo) “La fine di un mistero”. Dopo le riprese la malattia. Oggi, domenica 21 marzo 2021, il figlio Luca sarà ospite di Mara Venier a Domenica In (leggi le anticipazioni): a lei racconterà molti risvolti sul rapporto col padre e la sua vita, tutti raccolti nel suo libro.