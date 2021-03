Ascolti tv ieri, 21 marzo 2021: Barbara D’Urso battuta da Fazio e Fialdini, Tutti gli ascolti auditel tv della domenica. Mara Venier vola

Come sempre, una domenica “frizzante” di ascolti, quella di ieri 21 marzo 2021. La “battaglia” dei ascolti tv Auditel ha visto ancora una volta trionfare la fiction di Rai 1. Ma si registra, soprattutto, un altro risultato negativo di Live – Non è la d’Urso. La trasmissione della popolare conduttrice è sempre in crisi, e non a caso si avvia alla chiusura al termine di questa annata. Per “Barbarella” un mesto 12.50% di share con 2.124.000 milioni di spettatori. In assoluto, va detto, non sono pochi.

Ma il problema è la concorrenza, visto che “Live” è stato ampiamente battuto dalle reti rivali. La serata, infatti, è stata vinta dal “Giudice Meschino” su Rai 1, con Luca Zingaretti protagonista. La miniserie tratta dal romanzo di Mimmo Gangemi ha totalizzato 4.982.000 milioni di spettatori, con uno share del 21.91%. La particolarità (e nota dolente per Mediaset) è che questa fiction era solo una replica, visto che l’originale è andato in onda addirittura nel 2014.

Ascolti tv Auditel: quante sorprese nella serata di domenica 21 marzo

Al terzo posto della gara Auditel c’è Fabio Fazio con “Che Tempo che fa”, che totalizza 3.140.000 milioni di spettatori con uno share dell’11.17%. Rai 2 con 911 fa 1.197.000 spettatori (4,2% share). Italia 1 Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma 1.507.000 spettatori (6,5%). Rete4 con Forever Young registra il 557.000 spettatori (2,3%). La7 Non è l’Arena ha segnato 1.329.000 spettatori (5% di share). Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel 699.000 milioni spettatori (2,6% share) e infine sul Nove Pearl Harbor 419.000 di spettatori (2,1%).

Ma per Barbara d’Urso le brutte notizie non finiscono qui: sconfitta nel prime time serale, ma anche al pomeriggio. Il suo Domenica Live crolla miseramente, sia sotto i colpi di Domenica In, ma anche sotto quelli di Francesca Fialdini con “Da noi… a ruota libera”. Per questa trasmissione ben 2.595.000 milioni di spettatori e il 13,75%. Stracciata la d’Urso con il 12,7% di share e 2.405.000 spettatori. Per Domenica In, invece, 3.7 milioni di spettatori, con uno share medio del 17.5%. Buoni risultati anche per Kilimangiaro su Rai 3, che è stato visto da 1.711.000 milioni di spettatori e il 9% di share.