È “guerra” in studio durante Live non è la d’Urso tra Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone sui vaccini anti-covid: offese e attacchi reciprochi

Una furiosa litigata ieri sera a Live – Non è la d’Urso tra Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista scientifico era presente in studio, mentre l’ex portiere era collegato da casa. I due hanno cominciato a discutere e poi litigare sul tema dei vaccini anti Covid. Il fumantino Zenga, in collegamento dalla sua casa di Dubai ha raccontato l’esperienza che ha avuto col vaccino cinese.

A interloquire con lui, oltre il giornalista, anche l’esponente del PD Beatrice Lorenzin, il virologo Matteo Bassetti e il giornalista Giuseppe Cruciani. Zenga ha spiegato di aver fatto il vaccino cinese negli Emirati, spiegando come funziona in quel paese: “Qui si può scegliere il vaccino, io ho preso quello cinese. Gli Emirati hanno un accordo con molte case farmaceutiche, quando l’ho fatto io c’erano quattro vaccini tra cui scegliere. Io ho scelto quello più facilmente disponibile qui, ed è quello più usato”.

In confronto i talk di gossip sono tranquilli 🔥🔥🔥#noneladurso pic.twitter.com/yeZNosSdPi — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

Live – Non è la d’Urso: Zenga e Cecchi Paone litigano su vaccini anti Covid

Però, il vaccino “cinese” non è disponibile in Europa perché non è stato approvato dall’Ema, l’ente europeo per i farmaci. A questo punto la Lorenzin ha spiegato che i cinesi non hanno mai offerto il loro vaccino all’Europa (in vendita, si intende). Zenga, quindi, ha risposto in modo piccato chiedendosi perché questo vaccino cinese non viene acquistato in Europa e in Italia. A quel punto Cecchi Paone si è arrabbiato: “Come fai a sapere i rischi di questo siero? Che ne sai di quali rischi ci sono, se c’è gente morta o che è stata male. Da noi ci sono le regole, per questo siamo un paese civile”.

Zenga quindi lo ha attaccato: “Non dire stupidaggini, non sei mai uscito da Milano”. E ancora ha insistito: “Noto come vengono considerate le persone filippine a Dubai, come ti permetti? Devo querelarti”. E infine Cecchi Paone: “Non parlare di scienza, taci. Parla di pallone. Ignorante e buzzurro”. Solo l’intervento di Barbara d’Urso ha messo fine alla piccata polemica tra i due.