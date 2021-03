Una nuova polemica ha colpito Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: questa volta, a sbagliare tutto, ci si è messa Barbara D’Urso.

La coppia nata nella Casa più spiata d’Italia è già stata sottoposta a delle analisi decisamente “crude”. Certo, c’era da aspettarselo visto la quantità di chiacchiere che si sono fatte sul nuovo amore nato sotto gli occhi vigili del Grande Fratello!

Barbara D’Urso, nella trasmissione di ieri, ha dato una dura stoccata alla coppia, che, però, non si è lasciata intimidire. Ecco che cosa è successo.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: Barbara D’Urso sbaglia tutto

Aveva annunciato che ci sarebbe stata una “gradita sorpresa” ma Barbara D’Urso, questa volta, ha sbagliato i conti. Durante la trasmissione Live non è la D’Urso (che tra poco verrà sostituito), la famosissima conduttrice ha decisamente irritato i fan della coppia Pretelli-Salemi. Ma come?

In trasmissione, andata in onda ieri sera, Barbara D’Urso aveva annunciato che ci sarebbero state delle gradite sorprese per i due ma la situazione si è rivelata ben diversa dalla realtà. In studio sono intervenuti Pierpaolo, il fratello Giulio con l’attuale fidanzata Alessia: il focus dell’intervista si è concentrato sul bambino di Giulio ed Alessia, che nascerà tra poco.

A questo punto, è arrivato il primo videomessaggio, da parte della mamma di Pierpaolo e Giulio. Nella clip, la mamma dei Pretelli rivolge parole dolcissime e molto positive nei confronti della giovane coppia in attesa ma evita accuratamente di nominare Giulia Salemi, l’attuale compagna di Pierpaolo.

A spiegare l’inghippo ci si mette proprio Pierpaolo che, a clip finita, racconta in maniera trasparente com’è la situazione familiare. I genitori di Pierpaolo, infatti, non hanno ancora conosciuto Giulia e, quindi, i rapporti al momento in casa Pretelli sono un po’ tesi.

Barbara D’Urso, però, decide di peggiorare ulteriormente la situazione, mandando in onda un secondo videomessaggio. Protagonista è Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo e mamma del piccolo Leo: proprio il piccolo è il protagonista della clip ma Barbara D’Urso non perde occasione per sottolineare le qualità di Ariadna.

Definendola come una donna di mille qualità, che tutti vorrebbero avere come compagna e fidanzata, la D’Urso ha scatenato l’esercito che supporta, invece, la coppia Salemi-Pretelli.Mancanza di sensibilità oppure frecciatina? Di certo la risposta di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non si è fatta aspettare.

La risposta dei due: “Ecco la la camomilla della vastità…”

“Eccoci qua, si ritorna a casa. Anzi, Salemi per favore prepari una camomilla che sto arrivando a casa?“. Appena uscito dall’intervista, Pierpaolo Pretelli ha condiviso delle stories mentre, con il fratello, si preparava a tornare a casa dopo l’intervista da Barbara D’Urso. “Salemi, che mi prepari una camomilla?” sembra essere un riferimento abbastanza diretto a quanto accaduto in trasmissione.

A coronare il tutto, però, ci si mette anche Giulia Salemi che, non appena il compagno è ritornato a casa, gli si presenta davanti con una tazza vuota. “Che cos’è?” chiede lui, mentre Giulia ride. “Le gioie“, risponde lei “ed anche la vastità…”

Insomma, il riferimento non potrebbe che essere più chiaro: entrambi, infatti, scherzano sopra quanto accaduto ma, di certo, sono stati colpiti dall’atteggiamento di Barbara D’Urso. A quanto pare, quindi, c’è ancora qualcuno che non vuole lasciare ai due ragazzi il tempo di far maturare la loro storia d’amore.

Si passa dalle critiche alle frecciatine con una velocità decisamente disarmante.Il popolo del web, comunque, non ha mancato di far sentire il suo supporto ai “Prelemi” (la crasi tra i cognomi Pretelli e Salemi), assicurando loro tutto l’amore del mondo.

Loro, nel frattempo, sanno di essere una “squadra fortissimi” – come direbbe Checco Zalone – e se ne vantano. Insomma, chi vivrà vedrà: avrà avuto ragione Barbara D’Urso o i “Prelemi” dimostreranno al mondo che il loro amore è vero?