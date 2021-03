Auditel, ascolti tv 25 marzo: L’Isola dei Famosi, partita Italia-Irlanda del Nord. Come sono andati i programmi più seguiti del giovedì

Un giovedì particolare, quello di ieri 25 marzo. Gli ascolti tv Auditel hanno dovuto fare i conti con la partita dell’Italia. La Nazionale, infatti, è tornata in campo per le qualificazioni ai campionati del Mondo in Qatar del 2022. La partita contro l‘Irlanda del Nord, vinta per 2-0, ha fatto irruzione nella serata degli ascolti televisivi, battendo tutta la concorrenza. La gara degli azzurri, in onda su Rai 1, ha conquistato il 22.6% di share con 6.129.000 milioni di telespettatori.

L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, tutto sommato si difende bene e si assesta al secondo posto. Il reality condotto da Ilary Blasi e con Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi come opinionisti, ha conquistato il 19.3% di share mettendo davanti la tv 3.370.000 milioni di telespettatori. Dati leggermente più alti rispetto alle ultime due puntate, ma comunque stabili.

Auditel ascolti tv giovedì 25 maggio: trionfa la Nazionale, ma l’Isola si difende bene

Per ora l’Isola non sta facendo il botto di spettatori nonostante nella puntata di ieri ci sia stata un po’ di “vivacità”, con l’infortunio di Paul Gascoigne e il litigio tra Gilles Rocca e Daniela Martani (che ha minacciato di uscire). Tutti gli altri concorrenti per l’Auditel sono enormemente distaccati: Roberto Benigni e la sua lettura di Dante ha messo 1.969.000 milioni di telespettatori davanti allo schermo. Uno share importante, tutto sommato, con 8.2% di spettatori.

Il film di Italia 1 “La Fabbrica di cioccolato” ha totalizzato 1.774.000 milioni, con lo share del 7.4%. Stabile anche “Dritto e Rovescio” su Rete 4, con 1.001.000 di pubblico e il 5.4%. La trasmissione di Paolo Del Debbio batte il concorrente “Piazza Pulita” su La7, che si ferma al 4.4% di share con 821.000 spettatori. Infine i deludenti risultati di Anni 20 su Rai 2, con appena 496.000 spettatori e uno share del 2%. Risultato simile a quello di TV8, che con Madame registra 356.000 spettatori e uno share dell’1.4%.