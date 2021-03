Il contratto tra Lorenzo e il Napoli scadrà a giugno del 2022: l’attaccante non vuole iniziare la prossima stagione da giocatore in scadenza, ma c’è ancora tempo. Intanto il ct dell’Italia se lo “coccola”

Lorenzo Il Magnifico, capitano del Napoli e perno della Nazionale. Il ct Roberto Mancini se lo sta “godendo” in questi giorni: stasera lui e gli altri azzurri saranno in campo contro la Bulgaria (ore 20.45 Rai 1, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022). E intanto anche Rino Gattuso aspetta con ansia il suo ritorno. Il campionato chiama, con le ultime dieci di campionato (undici contando il recupero contro la Juventus) che possono davvero lanciare il Napoli al ritorno in Champions. Lorenzo Insigne essenziale, in una stagione dove è arrivato a 13 gol (capocannoniere con Lozano) e nella quale anche l’Italia se lo tiene stretto. Prezioso e insostituibile. Ma mentre con la Nazionale non servono contratti, quello del Napoli è in scadenza.

Non manca molto: durerà fino al 30 giugno del 2022. C’è ancora tempo, ma sarebbe il caso di cominciare a parlare di rinnovo. Soprattutto se riguarda il capitano, e un giocatore fondamentale. Ad oggi, però, non ci sono stati contatti: si era vociferato di un approccio tra l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. In realtà contatti non ci sono ancora stati. Non è un problema, non c’è fretta. Insigne sa di essere un giocatore importante, e non teme di essere trascurato. Per De Laurentiis, in sostanza, vale lo stesso discorso: conosce l’importanza di Insigne, e un addio a parametro zero è davvero difficile da immaginare, anche per chi ha molta “fantasia”. Ecco perché si aspetterà con calma la fine del campionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

Insigne protagonista con l’Italia: aspetta il rinnovo col Napoli

L’attaccante si concentrerà sulle ultime undici partite. In questo periodo non parlerà di rinnovo, non ci saranno “sollecitazioni”. A fine stagione si affronterà il discorso. La sua priorità è restare, ben sapendo che riceverà un’offerta importante, che non lo “sottovaluterà”. Le voci di una proposta del Napoli con ingaggio ribassato (addirittura dimezzato) non hanno trovato riscontri. Quando ci sarà la trattativa, sarà impostata nel modo corretto. Senza spingere, però: nei tempi giusti. Anche perché pure De Laurentiis conosce i rischi a cui va incontro. Insigne può essere oggetto del desiderio di molti club importanti. Motivo in più per cui sarebbe inaccettabile perderlo a parametro zero, e sicuramente poco conveniente metterlo in condizione di partire per una cifra modesta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

Il numero 24 è diventato capitano, simbolo e leader tecnico di una squadra nel momento in cui l’identità di gioco che lo aveva fatto maturare definitivamente si è sgretolata e la cosa, per qualche ragione, ci è sembrata naturale. Forse perché, anche chi crede che a Insigne manchi sempre qualcosa per essere il leader di una squadra di alto livello, gli riconosce comunque un talento fuori dall’ordinario – anche se magari incompiuto.

In ogni caso, non c’è niente di naturale nel modo in cui Insigne si è affermato, e non solo perché lo ha fatto nel corso di tre stagioni molto difficili, ma anche perché tra le cose che gli venivano rimproverate c’era anche quella di essere un giocatore da sistema, che si esaltava o si deprimeva a seconda delle prestazioni della squadra in cui era inserito. Insigne è ormai letteralmente al centro del gioco dell’Italia e ovviamente del Napoli, da tutti i punti di vista: non solo tocca più palloni di quanti ne abbia mai toccati in carriera, ma ora ha iniziato gol decisivi, anche in ottica rinnovo.