Isola dei Famosi, Andrea Cerioli minaccia di andarsene: “Ora basta”

Andrea Cerioli minaccia di lasciare l’Isola dei famosi 2021: “Di me solo clip in cui piango”. Il naufrago vorrebbe un’immagine migliore di sé

Andrea Cerioli sente a disagio sull’Isola dei Famosi. Il naufrago vorrebbe già andarsene, perché l’immagine che sta passando di sé non gli piace. Il problema sarebbe nato dal numero di clip mostrate nelle dirette serali nelle quali piange.

Il concorrente ha perso la pazienza, irritandosi con la produzione. Evidentemente teme il giudizio di chi lo segue da casa, e di conseguenza ha paura che la sua immagine possa essere compromessa. Il ragazzo si è commosso quando ha sentito e visto la sua fidanzata, e più di una volta dice che il reality non fa per lui.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli si lamenta: “Non è vero che piango sempre”

Insomma, la sua permanenza sull’Isola, a questo punto, inizia a traballare. Ecco perché Cerioli ha già espresso la volontà di andarsene e di lasciare il reality anzitempo. “Non sono una persona triste – ha spiegato a Ilary Blasi – conosco i reality e i suoi meccanismi. Se non sono stato nominato ci sarà un motivo: sono gentile e simpatico con tutti, e quindi non sono triste”. Una polemica riferita anche alle scelte delle clip che lo ritraggono spesso mentre piange perché ha nostalgia della fidanzata. In ogni caso, per ora, Cerioli sta proseguendo il percorso sull’Isola: sperando che possa “riprendersi”.