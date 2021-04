Aurora Ramazzotti torna a parlare della vicenda catcalling. La figlia di Eros e Michelle si è detta infastidita dai commenti ricevuti

Aurora Ramazzotti di nuovo al centro delle polemiche. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è tornata a parlare della vicenda che l’ha vista coinvolta nei giorni scorsi, quando sui social aveva denunciato la pratica del catcalling (ovvero quando gli uomini richiamano l’attenzione delle donne con un fischio per strada).

Il video di denuncia della giovane ragazza, da sempre molto attiva sui social, è diventato virale e si è subito aperto un acceso dibattito tra chi, come ad esempio Damiano “Er Faina”, sostiene che il catcalling non sia una violenza e chi vede nella pratica una vera e propria molestia.

Aurora ne ha parlato a lungo in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera in cui ha spiegato meglio le motivazioni che la hanno spinta a condividere il video e soprattutto le reazioni del pubblico che le hanno dato fastidio.

Aurora Ramazzotti: “Non mi aspettavo commenti così offensivi”

In effetti, quello che ha colpito di più la ragazza, è stata la reazione delle donne stesse al suo videomessaggio: “Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di donne”. In molte infatti le hanno rimproverato di non essere “all’altezza” di ricevere un “complimento” del genere, come se fosse un trofeo da mostrare.

La pratica invece fa parte, a tutti gli effetti, di una violenza verbale. Sicuramente più lieve di una molestia o di una violenza fisica, ma comunque da evitare. Aurora ha solo cercato di sensibilizzare le donne su un argomento spinoso, ma la reazione ricevuta non è stata quella sperata:

“Mi ha ferita che in tanti abbiano legato questo mio sfogo alla foto nella quale facevo vedere la mia pelle imperfetta, quella che ho diffuso qualche tempo fa. Il discorso è stato più o meno questo: prima si lamenta della pelle brutta e poi si lamenta se le fanno un complimento”.

Per chiudere la vicenda, o forse ironizzare un po’ sull’accaduto, Aurora ha poi postato una sua foto da bambina su Instagram con l’espressione disgustata. La didascalia è eloquente: “Sarà peggio quando non ti fischieranno più”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)