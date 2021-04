Attentato al centro vaccini Covid: bombe molotov lanciate a Brescia

Due bottiglie molotov sono state lanciate all’alba contro il centro vaccini di via Morelli a Brescia. Non ci sono stati feriti né danni

Due bottiglie molotov lanciate all’alba contro un centro vaccinale a Brescia, in via Morelli. Attentato grave, anche dal punto di vista simbolico. Le bombe incendiarie non hanno provocato feriti, per fortuna. Si sono registrati alcuni danni, che sono ancora da quantificare. Il centro vaccinale anti Covid era stato realizzato con i fondi “AiutiAMO Brescia”.

Soldi arrivati durante la prima ondata, che colpì duramente la città lombarda. Le bombe molotov sono state lanciate all’alba: sul posto sono intervenuti subito i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono già sotto controllo le telecamere di sicurezza, che si spera possano dare informazioni utili sugli attentatori.

La tensostruttura presenta evidenti danni: per fortuna solo una delle due bottigliette ha colpito il centro, mentre l’altra sarebbe caduta sull’asfalto senza colpire il bersaglio. La parte del tendone danneggiata è quella adibita a mensa. Un attentato simile è avvenuto due settimane fa a Roma: fu incendiato il portone d’ingresso dell’Istituto superiore di Sanità.

In quel caso fu utilizzato un ordigno rudimentale, che fu messo sotto la porta all’interno di un borsone. Duro il commento del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “Attacco ignobile. Un gesto assurdo e malavitoso”, ha scritto su Facebook.