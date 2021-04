Il Divino Otelma denuncia la produzione de L’Isola dei Famosi per diffamazione: i motivi della denuncia e cosa è successo

Il Divino Mago Otelma si arrabbia con l’Isola dei Famosi e la denuncia per diffamazione. L’estroso “Divino” fu un concorrente del reality nella nona edizione, condotta allora da Nicola Savino. In più, partecipò come “guest star” nell’edizione del 2019: in quell’occasione ebbe il famoso incidente con Francesca Cipriani. Il mago cadde e si fece male alla testa, con nove punti di sutura.

Otelma ha deciso di denunciare la produzione, ma non per questo episodio. A far arrabbiare il simpatico mago è stata l’attuale edizione. Nella puntata del 1 aprile sono state mostrate delle immagini di concorrenti del passato che si sono infortunati durante il gioco. Una clip montata ad arte nel quale si vede anche il Divino Otelma. A quel punto una voce fuori campo dice: “: “Forse si sta compiendo un malocchio derivante da un funesto fatto del passato?”, con l’immagine del mago.

Il Mago Otelma si arrabbia e denuncia “L’Isola dei Famosi”

Proprio questa battuta non è piaciuta a Otelma, che si è arrabbiato molto ed è passato alle vie legali. Il Divino ha spiegato il motivo della denuncia in un post su Instagram. Otelma ha incaricato l’avvocato Massimiliano Ermanno Kornmuller del Foro di Roma di procedere per le vie legali. Il comportamento della produzione è stato giudicato “vergognoso”, e il mago si è impegnato a punire la voce “diffamatoria” e i “mandanti” di questa battuta. Al Divino non è piaciuto il riferimento a un possibile “malocchio” che lui avrebbe gettato sull’Isola.

E nei giorni scorsi anche Francesca Cipriani ha spiegato che il mago vorrebbe portarla in tribunale: “Vuole denunciarmi – ha raccontato a RTL 102.5 – mi ha scritto una lettera tramite i suoi avvocati. Sono molto amareggiata, perché lo consideravo un amico”. In questo caso la denuncia, della quale la Cipriani si è detta sorpresa, dovrebbe riguardare alcune dichiarazioni della showgirl in merito agli episodi accaduti durante la nona edizione dell’Isola dei Famosi.