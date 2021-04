Max Pezzali ha fatto innamorare tante coppie con i testi delle sue canzoni. Eppure la sua vita è stata una collezione di delusioni

Max Pezzali a ruota libera sulla sua carriera e anche sulla sua vita privata, che lui stesso definisce “piena di due di picche”. Il cantante di Pavia, a 53 anni e con una lunga serie di successi alle spalle, è tornato a parlare in occasione del lancio del suo primo libro “Max90 – La mia storia” in cui racconta la sua vita.

L’ex leader degli 883 è una vera e propria icona degli anni ’90, quando raggiunse la fama insieme al suo ex collega Mauro Repetto per poi proseguire come solista. Le sue canzoni hanno segnato un’intera generazione e ancora oggi continuano ad essere dei capisaldi del romanticismo.

Eppure la sua vita privata non è stata delle più facili prima di accasarsi con Debora, una delle sue amiche con cui si è sposato nel 2019: “Con mia moglie l’amore è venuto dopo una lunghissima amicizia. Un giorno ci siamo detti: bene, da adesso si cambia”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera.

Max Pezzali, chi è la donna che gli fece perdere la testa

Oggi il cantante sarà ospite di Verissimo e svelerà altri retroscena sugli inizi della sua carriera, quando tentava di imitare i suoi idoli davanti allo specchio di casa sua e “si sentiva un cretino”.

Ma prima di conoscere il vero amore Max è stato davvero impacciato con le donne. Già durante il periodo della scuola non aveva particolari doti da latin-lover e anche più avanti nel tempo, una volta raggiunta la notorietà, spesso si trovava in imbarazzo: “Le modelle dei video? Ma chi trovava il coraggio di avvicinarsi?”.

Una volta però l’artista ha davvero perso la testa per una sua collaboratrice: “Ce n’era una che mi piaceva molto. Si chiamava Padma (Lakshmi, ndr), era coltissima e cucinava pure bene. La conobbi a Pantelleria, girò un video con noi. Trascorremmo serate belle, a chiacchierare nei dammusi. Com’è finita? È finita che lei ha sposato Salman Rushdie…”.

Insomma, un uomo non proprio fortunato in amore, anche se il lavoro gli ha riservato tantissime soddisfazioni. In attesa di rivederlo dal vivo a San Siro, quando la pandemia sarà finita, con due concerti che sono già sold-out.