La questione del vaccino della nonna di Fedez sembra non essere ancora finita. Tra smentite e segnalazioni, ecco cosa sta succedendo.

Il cantante si è espresso oggi riguardo la problematica evidenziata sul vaccino di sua nonna.A quanto sembra, infatti, sarebbe stato il post su Instagram della compagna a “smuovere” le acque e a far vaccinare la nonna di Fedez. Ecco cosa sta succedendo.

Fedez e il vaccino della nonna: ATS e Lombardia nel mirino

“Nessuno dei nostri operatori ha chiesto alla signora se fosse la nonna di Fedez. La somministrazione offerta oggi alla signora citata da Chiara Ferragni (che ha omesso il Comune di residenza nella compilazione dell’adesione) è avvenuta anche per altri cittadini. Come annunciato si sta concludendo la fase della campagna dedicata alla categoria over 80, quindi si stanno compiendo le ultime verifiche per recuperare tutti coloro che hanno aderito”.

Questo è quello che si legge in una dichiarazione (riportata da Ansa) dell’ATS di Milano riguardo la questione sollevata dall’influencer nella giornata di ieri. A quanto pare, infatti, la nonna del rapper Fedez sarebbe stata chiamata per il vaccino a seguito di un post pubblicato su Instagram.

“Riceviamo ogni giorno decine di segnalazioni in merito a cittadini over 80 che non sono stati ancora convocati per la vaccinazione anti Covid. Alla luce di verifiche, nella maggior parte di casi si tratta di disguidi dovuti ad errori nella compilazione della domanda. Tutte queste persone vengono contattate telefonicamente e convocate per la somministrazione.”

Le stories di Fedez in merito alla smentita dell’ATS

Fedez ha detto “Dracarys” su Regione Lombardia. pic.twitter.com/DWY8Mk6N7M — Trash Italiano (@trash_italiano) April 3, 2021

Nella giornata di oggi, però, il rapper ha deciso di pubblicare delle stories nelle quali cerca di smentire questa versione. Per il cantante ed influencer, infatti, sarebbe impossibile compilare in maniera “errata” la domanda, perché il comune di residenza verrebbe immesso in maniera automatica. “Cara Regione Lombardia io sinceramente avrei evitato di infierire su questa faccenda ma dopo che un certo tipo di giornalisti che cercano di difendervi a tutti i costi sono arrivati a diagnosticare una gravidanza post parto a mia moglie….”

L’ATS lombarda, invece, sostiene che l’errore ci fosse e che la signora sia stata richiamata insieme a tantissime altre persone. Secondo l’ATS, infatti, Luciana Violini (la nonna di Fedez) avrebbe immesso la via ed il numero civico ma non avrebbe inserito il comune.

Sui social, ovviamente, si è già scatenata una lotta alla critica ed agli elogi, distribuiti in proporzioni decisamente ineguali. Se in molti sottolineano la coincidenza di veder arrivare la telefonata poco dopo il post virale, altri sottolineano che la nonna di Fedez non è registrata come “nonna di”. Tra di loro anche Claudio Borghi, deputato della Lega:

La storia della nonna di Fedez è indicativa di una propaganda alla frutta. Ovvio no? Le Ats hanno nei database le donne non con il loro cognome bensì con “madre di” o “nonna di”. Le mie nonne di cognome facevano una Ghidoli e l’altra Bordoni, lo sanno tutti no? — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) April 3, 2021

Dure anche le parole della consigliera regionale Silvia Scurato, riportate Il Tempo:

“Polemica sul nulla che è evidentemente specialità della casa. L’omessa segnalazione del Comune di residenza nella compilazione dell’adesione è l’unico problema. L’altro problema è la celebrità che induce qualcuno a inventare curiose e strane agevolazioni già smentite da Ats. Il duo Ferragnez ogni giorno ne inventa una e per carità è chiaro che abbiano necessità di mantenere la loro esposizione mediatica ma evitino bufale che creano solo tensioni in un momento delicato per la Lombardia”

Al momento, non ci sono abbastanza elementi per capire chi abbia ragione o meno anche se il popolo del web sembra dare ragione alla coppia di influencer.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.