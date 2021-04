Giulia Elettra Gorietti, la figliastra di Andrea Roncato, ha mostrato più volte di avere un carattere molto irriverente.

L’attrice che abbiamo conosciuto grazie a “tre metri sopra al cielo” continua a mostrare di essere una donna che proprio non le manda a dire. La figliastra di Roncato abbiamo avuto modo di conoscerla tempo addietro proprio per il suo modo di essere sempre molto schietta e diretta.

Chi non si ricorda dei duri attacchi di lei contro Stefania Orlando quando ancora la donna era una inquilina della casa del Grande Fratello Vip. Una discussione che ebbe luogo anche per le parole rivolte da Roncato nei confronti di Stefania.

Questa volta però la giovane attrice ha avuto una discussione accesissima in una tabaccheria dove ha litigato quasi arrivando alle mani contro la proprietaria del negozio, il tutto per una mascherina. Vediamo che succede.

Giulia Elettra Gorietti quasi alle mani: scontro per una mascherina

Giulia è entrata in una tabaccheria dove ha subito notato l’assenza di mascherina sul volto della presunta proprietaria del negozio. Naturalmente la giovane attrice ha invitato la donna ad indossare la mascherina come da protocolli.

Tra le due ne è scaturita una accesissima discussione che ha portato le due donne quasi alle mani siccome le reazioni della signora secondo quanto dichiara la giovane attrice sono state a dir poco aggressive e violente.

La Gorietti ha anche condiviso un video dove in un breve filmato si vede la tabaccaia che la insulta pesantemente. “Sei una grandissima zo****. Mo te pijo a pizze fino a domani mattina testa di ca***” urla a gran voce la donna.

La giovane attrice ha poi commentato il tutto dicendo: “Ho messo questo video perché se non la riprendevo continuava ad alzare le mani e poi ho voluto condividerlo per mostrare lo schifo che c’è in giro”. Per poi aggiungere: “Non è possibile che una che è proprietaria di una tabaccheria riceva la gente senza mascherina e alzi le mani con insulti e minacce di morte. Una cosa davvero allucinante, sono senza parole”.

Nelle stesse stories della giovane attrice possiamo poi vedere il messaggio di risposta del marito della signora che si scaglia contro la Gorietti dicendo che è stata maleducata ed aggressiva contro la moglie. La giovane attrice ha poi tenuto a specificare che lei aveva solo chiesto di indossare la mascherina.

Continuerà la vicenda che ha visto coinvolta Giulia Elettra Gorietti e la mascherina?