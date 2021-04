Test: scegli un simbolo e scopri cosa desideri di più

Test: quale tra questi simboli attira di più la tua attenzione? In base alla risposta che darai, potrai capire quali sono i tuoi desideri

Nella vita di tutte le persone può esserci la serenità soltanto in un caso: se cuore, anima e mente sono focalizzati sugli stessi obiettivi. Quando accade, la nostra vita migliora in maniera esponenziale. Viceversa, se soltanto uno di questi tre fattori non è allineato, ci sarà sempre un malessere e l’esigenza di risolvere il problema.

Per stare bene e sentirsi totalmente appagati nella vita, bisogna necessariamente scoprire quali sono i nostri desideri più profondi. Si tratta di quelle cose di cui sentiamo il bisogno ma che difficilmente riusciamo a comprendere fino in fondo. Se, invece, riusciamo a capire quali siano le nostre reali esigenze, la nostra vita cambierà. In meglio, ovviamente.

Questo test serve a semplificare questo processo. Adesso sei pronto per iniziare.

Test: qual è il simbolo che attira la tua attenzione?

Sarebbe bello se ognuno di noi riuscisse a dedicare più tempo alle cose che ama veramente fare. Sarebbe bello se tutto ciò che ci interessa occupasse più spazio nella nostra vita. Il problema è che, a volte, non sappiamo realmente cosa ci interessa e, di conseguenza, non riusciamo a sentirci totalmente appagati.

In questi casi, dovremmo usare ogni mezzo per ottenere stimoli interessanti. Ed è per questo motivo che oggi ti proponiamo questo test. A volte ci capita di dirottare tutte le nostre energie in questioni futili, che non ci soddisfano minimamente. Capita perché non siamo capaci di distinguere ciò che realmente ci rende felici da ciò che ci fornisce soltanto un’illusione.

Il test che ti proponiamo non ha una reale valenza scientifica, ha soltanto lo scopo di intrattenimento. Potrebbe però aiutarti a capire se hai scelto la direzione giusta nella tua vita o se devi modificare qualcosa. Questa verifica risulterà utile alle persone che stanno cercando di comprendere cosa fare nel prossimo futuro.

Fare il test è molto semplice e ti chiederà soltanto qualche minuto di pazienza. Devi soltanto scegliere il simbolo che cattura di più la tua attenzione. Ad ogni scelta è abbinato un profilo. Scopri se il tuo profilo corrisponde veramente alla tua condizione attuale. Sei pronto? Adesso puoi iniziare il test.

Hai scelto il simbolo 1

Se questo simbolo ha attirato maggiormente la tua attenzione significa che, in questo momento, la cosa che desideri di più è allontanarti da tutte le energie negative che ti circondano. Odi il pettegolezzo e non vuoi avere nulla a che fare con certa gente. La tua intolleranza a queste persone ti spinge a tenerle a distanza anche con maniere brusche.

Spesso questo genere di persone ti crea danni addirittura alla salute. Non è capitato soltanto una volta di avvertire mal di testa quando sei stato a contatto con persone negative, anche se per pochi minuti. Tu sei un ottimista nato e nessuno può permettersi di cambiare questo aspetto del tuo carattere.

Essere felice per te vuol dire non avere contatti con soggetti tristi e vuoti.

Hai scelto il simbolo 2

Se hai scelto il secondo simbolo hai bisogno di concentrarti di più. Sei una persona spesso distratta, ti perdi facilmente. La tua capacità di restare focalizzato su un obiettivo è molto scarsa, per questo fai fatica, a volte, a prendere anche le decisioni più banali. Forse dovresti fermarti un attimo e riflettere in maniera un po’ più intensa.

Hai capito quali sono i tuoi obiettivi? Sai già dove vuoi arrivare? Queste sono le domande alle quali senti il bisogno di fornire una risposta. Ma, se non ti fermi a pensare, non ci potrai mai riuscire. Le risposte sono dentro di te, devi soltanto ascoltare te stesso con maggior attenzione e dedizione. Inizia credendo di più nelle tue capacità.

Non ti sottovalutare, non farti condizionare dal giudizio negativo di altre persone. Spesso gli altri parlano senza conoscerti o si fermano alle apparenze. Il tuo obiettivo adesso è guardarti dentro, lì troverai tutte le risposte alle tue domande. E, credici, di domande che ti passano nella testa ne hai tante.

Test: hai scelto il simbolo 3

Questo simbolo è stato selezionato dalle persone che si sentono bloccate. Probabilmente i rapporti con le altre persone ti hanno condizionato troppo ultimamente, devi provare a sbloccare la tua mente in ogni modo. Se c’è una relazione che ti fa soffrire, forse è arrivato il momento di chiuderla. Questo è il momento di tagliare i rami secchi.

La tua mente ti sta chiedendo maggiore connessione in questo momento, ascoltala! Hai un lato spirituale che ultimamente hai messo troppo da parte. Ascolta il tuo cuore, in questo modo troverai facilmente la strada che porta alla felicità. Allinea cuore e mente e avrai risolto tutti i tuoi problemi.

Hai scelto il simbolo 4

Se hai scelto il quarto simbolo, allora hai bisogno di semplificare un po’ tutte le cose della tua vita. Desideri la semplicità come nulla al mondo in questo momento. Vorresti che tutto fosse facile: essere genitore, affrontare un problema di salute o di lavoro. Non ami le complicazioni, ti piacerebbe avere la conoscenza di tutto per risolvere ogni problema.

Purtroppo la vita non funziona così. Questo non vuol dire che tu non possa permetterti di desiderare la felicità. Per farlo, devi liberarti di tutto ciò che ritieni superfluo nella vita. A partire dalle scarpe che non usi da anni fino ad arrivare alle relazioni con le altre persone. Ora è arrivato il momento di snellire.

Meno pensieri avrai, meglio affronterai le tue giornate. Si tratta di fare pulizia nella tua vita, a partire dai pensieri inutili che ti avvolgono la mattina appena sveglio. Non è semplice, ma puoi riuscirsi con un po’ di pazienza e tanta buona volontà.

Hai scelto il simbolo 5

Se questo simbolo ha attirato immediatamente la tua attenzione, hai il desiderio di riuscire a risolvere tutti i tuoi problemi. Probabilmente potrebbe andare meglio e non tutto sta andando come previsto. Questo ti crea uno squilibrio mentale che finisce per avere ripercussioni anche nel tuo quotidiano.

Spesso, però, ci metti anche del tuo. Perché devi risolvere problemi che non ti riguardano? Non sei mica un supereroe! Non hai il compito di risolvere tutti i problemi del mondo. Questo ti rende sicuramente una bella persona e gli altri apprezzeranno la tua generosità. Ma così finisci per distruggerti da solo.

Scegli un problema alla volta e prova a trovare una soluzione, partendo da quelli più importanti. In questo modo sarai più rilassato e, soprattutto, più lucido.

Test: hai scelto il simbolo 6

Se hai scelto il sesto simbolo, hai bisogno di amore nella tua vita. Senti la necessità di restare connesso con le persone alle quali tieni di più. Quando ci riesci, ti godi la vita. Il problema è che non succede sempre. Non devi pretendere che i tuoi sentimenti vengano sempre ricambiati, purtroppo il tuo grande cuore è una rarità.

Scegli le persone che ami di più e dedicati soltanto a loro. In questo modo riuscirai ad apprezzarle di più e gli concederai anche di starti più vicino. Questo è il momento di allontanare chi non ha mai ricambiato il tuo affetto, perché non lo farà mai.

Hai terminato il test? Il risultato rispecchia ciò che ti sta succedendo nella vita? Se la risposta dovesse essere positiva, sappi che ti aspettano altri test divertenti per metterti alla prova. Devi soltanto avere un po’ di pazienza.