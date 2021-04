Test: riesci a vedere il leopardo in questa immagine?

Oggi ti proponiamo un test molto divertente: riesci a vedere il leopardo in questa immagine? C’è anche chi ci è riuscito al primo colpo

Il test di oggi vuole provare a stimolare le vostre capacità percettive. In particolare quelle ottiche. La foto che vi chiediamo di guardare con attenzione è stata pubblicata qualche settimana fa su Twitter ed ha suscitato la curiosità di migliaia di utenti. Mimetizzato da qualche parte c’è un leopardo. Riuscite a vederlo?

La maggior parte degli utenti interpellati hanno dichiarato di non aver trovato l’animale. Questo vuol dire che si è mimetizzato alla perfezione. Nonostante sia quasi impossibile vederlo, c’è chi lo ha individuato quasi immediatamente. Si tratta di persone fortunate o, invece, chi l’ha trovato ha un occhio fuori dalla norma?

Mettiti alla prova, guarda attentamente la foto e prova anche tu a trovare il leopardo. Prenditi tutto il tempo che ti serve, non è un quiz a premi.

Test: hai visto il leopardo in questa foto?

Bella Lack, una blogger molto appassionata di animali, ha pubblicato una foto su Twitter. In realtà lei pensava si trattasse di uno scherzo e invece non era così. “Qualcuno mi ha appena inviato questa foto e mi ha chiesto di trovare il leopardo. Pensavo fosse uno scherzo, finché non ho veramente trovato il leopardo”.

Bella ha circa 150 mila followers e l’immagine è diventata immediatamente virale. Migliaia di curiosi hanno provato a trovare l’animale, alcuni taggando amici, provando a farsi aiutare. Le interazioni sono state tantissime. Quasi tutti, ad un certo punto, si sono arresi. Ma c’è chi ha resistito e ha trovato l’animale.

Sebbene questa foto sia un pretesto per un gioco, molte persone hanno sottolineato un aspetto che non fa ridere per niente. Tra qualche anno potremmo non essere in grado di vedere un leopardo nemmeno in foto. Questo animale si sta estinguendo e il numero di esemplari sta diminuendo ogni anno di più.

Born Free Foundation ha lanciato l’allarme. Pare che i leopardi selvatici si sentano minacciati dalla presenza sempre più ingombrante dell’uomo nel loro habitat naturale. Senza dimenticare gli animali che soffrono all’interno di zoo, giardini zoologici o circhi in giro per il mondo. Born Free Foundation si occupa di vietare la caccia degli animale e prova a proteggere i leopardi.

Ma torniamo al nostro test, vi abbiamo dato tutto il tempo di trovare il leopardo con qualche breve pillola culturale. Lo avete trovato? Se ci siete riusciti meritate i complimenti, non era per niente facile. Se invece non l’avete trovato, niente panico. Siete in abbondante compagnia. Per tutti voi, ecco la foto con la soluzione.