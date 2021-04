Grande appuntamento stasera su Rai 1 per tutti i fan del commissario Montalbano: la trama dell’episodio in onda il 14 aprile

Il commissario Montalbano ci ha lasciato lo scorso 8 marzo con l’ultimo episodio “Il metodo Catalanotti”. Il personaggio, basato sui romanzi di Andrea Camilleri ed interpretato magistralmente da Luca Zingaretti, ci ha accompagnato per 14 lunghissime stagioni ed è sicuramente entrato nei nostri cuori.

A tal punto che la Rai, soltanto un mese dopo dalla chiusura della serie, ha deciso di regalare un’altra serata in compagnia del commissario siciliano ai suoi telespettatori. Stasera, 14 aprile, Montalbano torna di nuovo in prima serata su Rai 1 anche se l’episodio in questione, ovviamente, non sarà un inedito.

Montalbano torna in tv stasera con “Salvo Amato, Livia Mia”

La pellicola che andrà in onda stasera è “Salvo Amato, Livia Mia”, primo film dedicato al personaggio di Zingaretti proiettato nei cinema lo scorso febbraio, poco prima che scoppiasse la pandemia.

“Salvo Amato, Livia Mia” è stato poi proposto in tv ed ha riscosso un grandissimo successo, tanto da spingere la Rai a mandarlo di nuovo in onda stasera. La trama racconta dell’omicidio di Agata Cosentino, barbaramente uccisa in un corridoio dell’archivio comunale dove la giovane lavorava. La morte della ragazza toccherà moltissimo Salvo, visto che Agata era molto amica di Livia.

La Rai sfida Amici con un altro “top player”

Quella di stasera sarà dunque una bella occasione per tutti i fans della serie di rivedere all’opera il famoso commissario. Per quel che riguarda il sabato sera, invece, la Rai sembra aver fatto un’altra scelta per contrastare la concorrenza di Amici 20: a partire dal 17 aprile ci saranno le repliche della seconda stagione di Sotto Copertura, con protagonista Claudio Gioè, reduce dal successo di Makari.