Barbara D’Urso ancora al centro delle polemiche. Questa volta a far discutere è la sua ultima foto postata su Instagram

Barbara D’Urso di nuovo sotto attacco. Questa volta non si tratta di questioni legate ai suoi programmi televisivi, ma di alcuni commenti davvero polemici dei suoi followers sui social network.

La conduttrice di Pomeriggio 5 ne sta passando davvero di tutti i colori in questo periodo: prima la chiusura di Live-Non è la D’Urso a causa dei pochi ascolti, poi le frecciatine ed i botta e risposta con Tommaso Zorzi.

Ieri, per non farsi mancare nulla, la presentatrice ha detto la sua anche sul caso del momento, quello relativo allo sfogo di Diletta Leotta: “Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta. A me hanno dato mille fidanzati non veri. Ma viva i paparazzi. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa”.

Barbara D’Urso, nuovo look su Instagram. Le polemiche dei fan

A proposito di fotografi, non servono certamente i paparazzi per creare polemiche attorno a Barbara D’Urso. I suoi profili social sono sempre molto seguiti dal pubblico e lei li utilizza in continuazione per mostrare alcuni scatti della sua vita.

L’ultimo post in ordine di tempo la ritrae decisamente più giovane e con un look vintage: sorriso smagliante, lato A in bella evidenza e una lunga chioma castano scura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice domanda ai suoi followers: “Meglio mora?”. Ma non poteva certo sapere che una foto e una domanda tanto semplice potessero scatenare l’ira dei fan.

Basta leggere i primi commenti per capire subito che lo scatto postato da Barbarella ha mandato su tutte le furie il suo pubblico.

“Se avessi voluto fare vedere solo il colore dei capelli avresti tagliato la foto invece fatalità mostri anche sempre il tuo seno”. “La scusa dei capelli, voleva mostrare le tette“. Ed ancora: “Hai mai provato senza filtri?“.

Tra i vari commenti però c’è chi nonostante tutto continua a supportare la D’Urso: “Barbara sei meravigliosa in ogni modo, la tua bellezza ci lascia tutti senza fiato”.