Test: tutti hanno dei desideri nel proprio inconscio. Rispondendo a queste sette semplici domande, potrai scoprire quali sono i tuoi desideri

Ognuno di noi ha una propria personalità. Siamo tutti diversi, il nostro essere unici forse ci rende la specie vivente più sviluppata del pianeta. Non per forza la più intelligente, purtroppo. Ognuno di noi ha desideri inconsci, nascosti. Quelle che cose che sentiamo di volere ma spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto.

Eppure sono lì, ed escono fuori quando meno ce l’aspettiamo. Si tratta di istinti naturali, non ne possiamo fare a meno. Fanno parte di noi, del nostro modo di essere. L’insieme dei nostri comportamenti definisce la nostra personalità. Questi comportamenti possono essere manifestati in maniera esplicita o possono restare nascosti.

Nel primo caso, avremo a che fare con persone estroverse, altrimenti ci troveremo davanti ad una persona introversa. Esistono tantissimi test per verificare la personalità di un individuo, i primi sono stati effettuati addirittura negli anni ’20. Ci sono tanti studi che si occupano di questa materia.

In un secolo in tanti hanno provato ad identificare le persone attraverso un test e oggi faremo proprio questo. Ovviamente questo test non ha nessun valore scientifico e vuole soltanto intrattenere i nostri lettori. È un modo per farti divertire e per staccare qualche minuto dalla routine quotidiana. Devi soltanto rispondere a queste sette domande, leggere le soluzioni e scoprire quali sono i tuoi desideri più profondi.

Le domande del test

Adesso possiamo iniziare il test. Ti consigliamo di prendere carta e penna, in modo tale da ricordare quali sono le tue risposte. Sei pronto? Ecco tutte le domande.

Pensa ad un campo aperto. Adesso descrivilo nei dettagli: quanto è grande, com’è il terreno, se è asciutto, erboso, ben rifinito, eccetera. Pensa ad un cubo. Ponilo al centro del tuo campo. Qual è la dimensione del cubo rispetto al campo? Di che colore è? E da quale materiale è composto? Adesso pensa ad una scala. Poni la scala nel campo, quanto è grande e in quale parte del campo l’hai messa? Pensa ad un animale, ad un cavallo. Qual è il colore del cavallo? Mettilo nel campo, cosa fa il cavallo, come si comporta? E dov’è posizionato il cavallo rispetto al cubo? Pensa ai fiori. Ci sono dei fiori in questo campo? Se si, quanti sono? Pensa al tempo. Che tempo fa? C’è sole oppure è una giornata nuvolosa o di pioggia? Adesso immagina lo scenario totale. Metti tutto in una solo istantanea e scatta la foto nella tua mente. Assicurati che la scena sia ben chiara, ricorda tutti i particolari: il campo, il cubo, la scala, il cavallo, i fiori ed il meteo. Fatto? Adesso scorri il testo e scopri le soluzioni del test.

Le soluzioni del test: il campo

Il campo rappresenta la tua mente. Le sue dimensioni rappresentano la tua conoscenza del mondo. Il tipo di terreno rappresenta la tua personalità: un campo secco indica che sei una persona solitamente pessimista; un campo erboso significa che sei una persona abbastanza ottimista; se invece hai scelto un campo ben rifinito, allora vuol dire che sei una persona tendenzialmente analitica e acuta.

Il cubo

Il cubo rappresenta il tuo ego. Più grande è il cubo, più sei egocentrico. La superficie del cubo rappresenta ciò che gli altri percepiscono della tua personalità. La superficie del cubo indica anche i tuoi tratti dominanti. Una superficie liscia indica che sei una persona gentile; una superficie ruvida indica che sei una persona onesta e semplice.

Il cubo ha anche dei colori. Ognuno di essi indica un’emozione. Se hai inserito il rosso, ami muoverti e sperimentare cose nuove. Il giallo indica che sei una persona socievole e ami ritagliarti momenti tutti per te. Il blu indica che sei una persona intelligente e rispetti il pensiero degli altri. Se hai inserito il viola, sei un perfezionista. Il grigio indica che ami prenderti cura di te stesso. Il nero sottolinea la tua voglia di solitudine. Il bianco sottolinea che sei una persona indipendente.

Se la superficie del cubo è trasparente, significa che anche tu sei molto trasparente nel manifestare le tue emozioni. Sei sincero e buono d’animo. Un cubo di acqua o di ghiaccio indica che sei in un momento della tua vita nel quale gli altri ti influenzano molto. Sei sensibile e il giudizio degli altri ti mette sotto pressione. Un cubo vuoto sottolinea che ti preoccupi del tuo aspetto. Un cubo di metallo significa che sei una persona integra. Non ti fai influenzare da niente e nessuno. Sei una persona dominante.

Le soluzioni del test: la scala

La scala rappresenta i tuoi obiettivi nella vita. La sua lunghezza determina quanti ne hai. Più la scala è lunga, più sogni hai intenzione di realizzare. Anche la posizione del cubo rispetto alla scala è importante. La distanza tra scala e cubo rappresenta la concentrazione e lo sforzo che stai mettendo in campo per raggiungere i tuoi traguardi. Una scala dritta messa accanto al cubo indica che ti stai sforzando per ottenere il massimo.

Il cavallo

Il cavallo rappresenta il tuo partner ideale. Il suo atteggiamento indica cosa cerchiamo in un’altra persona. Se il cavallo gioca, vuol dire che desideri un partner che non prenda troppo sul serio una relazione. Se il cavallo corre, allora vuoi un partner indipendente. Un cavallo che dorme o sta seduto significa che desideri un partner che condivida tutto con te.

Anche il colore del cavallo ha un significato. Il cavallo marrone è il più comune e indica che non cerchi nulla di specifico in un’altra persona. Un cavallo nero indica che vuoi un partner audace e dominante. Un cavallo bianco indica la tua voglia di un partner leale e sincero. In ogni caso, se ricordi il colore del cavallo vuol dire che sei alla ricerca di una persona unica.

Le soluzioni del test: i fiori

I fiori rappresentano la tua famiglia e i tuoi amici. Più fiori hai immaginato sul prato e più amici hai. Vuol dire che sei una persona molto amata e apprezzata dagli altri. La posizione dei fiori indica il tuo grado di coinvolgimento nei tuoi gruppi sociali. Più fiori sono vicini al cubo e più consideri vicine le persone che ami.

Le condizioni meteo

Le condizioni meteo che hai scelto possono indicare alcuni problemi. Ad esempio, la pioggia rappresenta i tuoi problemi. L’intensità della pioggia rappresenta la loro gravità. Se invece hai immaginato la nebbia, allora stai attraversando un periodo di particolare incertezza. Il sole rappresenta l’ottimismo e l’incoscienza. Il vento rappresenta le tue preoccupazioni in base al futuro.

Il test è terminato. Speriamo che tu ti sia divertito e sia riuscito a scoprire cose di te che non conoscevi o che non avevi mai percepito. Se ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri, sempre molto stimolanti e divertenti. A presto!