Ascolti tv Auditel sabato 1 maggio: stravince ancora Amici di Maria De Filippi con il 25.8% di share. Sotto Copertura ottiene il 13.9%

Anche il sabato del 1 maggio è stato archiviato con la solita, immancabile, vittoria di “Amici” di Maria De Filippi nella corsa all’Auditel. Il talent show di Canale 5 stravince anche questa serata degli ascolti, portando a casa risultati molto positivi. Per la concorrenza c’è poco da fare, anche se la Rai non ha sfoderato nessun asso nella manica. Il talent di Mediaset ottiene 5.181.000 spettatori con un poderoso share del 25.8%. Ascolti molto alti, soprattutto per quel che riguarda la percentuale di ascolti, che continuano a salire.

Un risultato di prestigio che lascia le briciole alla concorrenza, visto che Rai 1 e la replica di “Sotto Copertura – La cattura di Zagaria” ha ottenuto nell’ultima puntata uno share del 13.9% con 3.248.000 spettatori davanti alla tv. Anche questo è un risultato interessante, anche perché si tratta di una fiction (seppur di grande successo) andata in onda ormai quasi quattro anni fa. Su Rai 2 la serie Blue Bloods ottiene 1.245.000 spettatori e uno share del 4.9%.

Leggi anche – Mara Venier: “E non mi dite che sò pigra, non ho perso un ca**o”. Le anticipazioni di Domenica In

Ascolti tv Auditel: buon risultato per la replica di “Sotto Copertura”

- Advertisement -

Risultato tutto sommato positivo per il “concertone” del 1 maggio, andato in scena senza pubblico, con 1.564.000 spettatori davanti alla tv e uno share del 6.9%. Si tratta di una trasmissione che è andata in onda a partire dal pomeriggio e fino a tutta la serata. Tornando a Mediaset, Rete 4 ha proposto il solito film di Don Camillo. Stavolta si sono messi davanti alla tv 1.326.000 spettatori e uno share del 5.6%. Film anche per Italia 1, con Madagascar, pellicola del 2005, che ha messo davanti alla tv 1.105.000 spettatori e uno share del 4.4%.

Su La7 la trasmissione scientifico-culturale “Eden” ha totalizzato 559.000 spettatori e uno share del 2.5%. Su TV8, il canale in chiaro di Sky, il viaggio-inchiesta di “Mappe Criminali” ha totalizzato 239.000 spettatori e uno share al minimo sindacale, con l’1% di ascolti. Infine, sul “Nove” il documentario sulla scomparsa di Roberta Ragusa ha totalizzato 397.000 spettatori e uno share del 1.6%.

Oggi sei uscito da Amici ma la tua arte è entrata nel cuore delle persone. Grazie per averci regalato il tuo mondo, che per quanto è grande non si riesce a vedere la fine. Infatti questo è solo l’inizio. Sei un ARTISTA e io sono onorato di aver incontrato la tua strada. #Amici20 pic.twitter.com/hoNdJ0KcES — Leonardo Zaccaria (@leozaccariaa) May 1, 2021