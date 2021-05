Diramata una allerta meteo di colore giallo per la zona di Roma e della regione Lazio per Venerdì 14 Maggio. Cosa succede.

Durante il passaggio dalla zona rossa od arancione alla zona gialla sono stati in tantissimi coloro che si sono recati nella capitale romana per ammirarne la bellezza. Vi è infatti stato un lieve ma importante incremento di turismo. Brutte notizie però per coloro che vi si volevano recare questo fine settimana.

Infatti sembra ci siano non poche nubi in arrivo che possono totalmente impedire la corretta viabilità a Roma per questo weekend e soprattutto per venerdì 14 maggio. Il Centro funzionale regionale ha infatti diffuso un’allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio per domani.

La nota è stata diffusa dopo l’avviso di condizioni meteorologiche purtroppo per niente favorevoli emesso dal dipartimento della Protezione civile. Andiamo a vedere i dettagli della giornata di domani.

Allerta meteo Roma e Lazio per il 14 maggio 2021: rischi per la popolazione

Nello specifico sono previste precipitazioni sparse e moderate anche a carattere di rovescio o temporale. Una minaccia molto seria per la popolazione che quindi è invitata a fare la massima attenzione.

Secondo quanto emerge dal comunicato ufficiale infatti “il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio“. Un comunicato che di fatti mette in allerta ed invita alla massima attenzione.

Sempre dal comunicato si evince che “la Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza” proprio per una organizzazione celere ed efficace.

In ultima battuta dallo stesso si evince un ultimo avviso. “Si ricorda, infine, che – riporta il comunicato – per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto”.

Quindi per chi avesse già assaporato una passeggiata tra Colosseo e Altare della Patria, una foto-ricordo a Fontana di Trevi o di perdersi tra i vicoli di via condotti o Trastevere, dovrà cambiare programma o…portarsi un ombrello.