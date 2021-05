Ascolti tv Auditel 23 maggio, male Avanti un Altro. Si conclude la sfida pomeridiana tra Domenica Live e Domenica In: vince ancora Mara Venier

Archiviata anche la penultima domenica di maggio, che ha visto l’ultimo “scontro” tra i programmi del pomeriggio più seguiti. Domenica In e Domenica Live sono andate in onda in contemporanea per l’ultima volta. La trasmissione di Barbara d’Urso (per questa stagione) ha chiuso i battenti dando appuntamento a settembre. La corsa all’auditel degli ascolti tv, tuttavia, non cambia il copione. Vince ancora, e abbastanza nettamente, Rai 1 con Mara Venier, che conquista 2.822.000 spettatori e uno share del 17.7%. Ascolti in leggero calo nella seconda parte e in linea generale, probabilmente perché con la fine delle restrizioni le persone iniziano a uscire e a godersi finalmente questi giorni di primavera.

Leggi anche – Ascolti tv Auditel mercoledì 19 maggio: “sbanca” la Coppa Italia. Boom di “Chi l’ha Visto”

Tuttavia, Domenica In vince senza troppi patemi, visto che Canale si ferma a 1.732.000 con l’11.4% di share per il programma di Barbara d’Urso. Da segnalare che questa trasmissione registra un aumento negli ascolti, forse per la curiosità dell’ultima puntata. Resta, tuttavia, il trend che abbiamo registrato in questa stagione. Per quanto riguarda “Da Noi… a Ruota Libera” su Rai 2, gli ascolti sono stati, di nuovo superi a Domenica Live. 2.156.000 di spettatori con uno share registrato del 17.2%. In ogno caso un eccellente risultato.

Ascolti tv Auditel domenica 23 maggio: cala “Avanti un altro” con Paolo Bonolis

- Advertisement -

Per quel che riguarda le trasmissioni serali, si registra un certo calo per Paolo Bonolis e il suo “Avanti un altro – pure di sera” che mette davanti al video 2.427.000 spettatori e uno share dell’11.1%. Ascolti in discesa. Le aspettative, probabilmente, erano più alte. Vince la serata la fiction di Rai 1 “Per amore del mio popolo”, con 3 milioni di spettatori e una percentuale di share del 14.2%. Bene anche Che Tempo che fa su Rai 3, con 2.651.000 spettatori e uno share del 10.8%. Per quanto riguarda il calcio, Rai 2 ha trasmesso i play off tra Cittadella e Venezia. Registrati 633.000 spettatori e uno share del 2.7%.