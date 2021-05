Stasera andrà in onda la nuova puntata dell’Isola dei Famosi con due nominati: Fariba e Myrea. Vediamo insieme chi uscirà secondo i sondaggi

Stasera una nuova puntata dell’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi accompagnata dai suoi tre opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Il programma non sta avendo molti ascolti, ma fra poco ci sarà la finale e la speranza è quella di raccogliere nuovi share. Inoltre questa settimana ci sarà un solo appuntamento dell’Isola per lasciare spazio venerdì alla puntata finale di Il Segreto.

Al ballottaggio di stasera troviamo Fariba, mamma di Giulia Salemi, e Myrea, la vincitrice della Pupa e il Secchione. Vediamo chi, secondo il sondaggio, uscirà stasera

Myrea vs Fariba: chi uscirà stasera dall’Isola dei Famosi secondo i sondaggi

La finale dell’Isola dei Famosi si avvicina e il gioco è sempre più teso. La fame si fa sentire, ma i naufraghi sono pronti a tutto.

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, è il primo finalista del programma e stasera ne scopriremo altri. Ma vediamo come Fariba e Myrea sono arrivate a rischio eliminazione.

I naufraghi Valentina, Ignazio e Matteo si sono guadagnati una nomination automatica perché sono stati eliminati per primi nelle prove. Anche Myrea ha preso una nomination grazie al bacio di Giuda dato dall’eliminata della scorsa puntata Rosaria Cannavò.

I naufraghi, a questo giro, dovevano dire due nomi e le nomination ufficiali sono state divise fra palesi e segrete. A partecipare nel secondo gruppo troviamo Valentina, Ignazio, Awed, Isolde e Matteo.

Nel gruppo è evidente un dissapore contro Myrea e Fariba. La prima perché sembra non a fuoco sull’Isola, entra in discussione senza esprimersi molto bene e ad alcuni risulta un po’ falsa. La mamma di Giulia Salemi, invece, parla fin troppo anche in discussioni già avviate, non la sopportano più e non c’entra niente nel gruppo.

Nelle nomination palesi troviamo Angela, Myrea e Fariba. Angela ribadisce il fatto che Myrea non sia leale e nomina Fariba perché non si è legata a lei. Mentre le due naufraghe che non sanno ancora di andare al televoto nominano Matteo e Awed.

Alla fine dei conti è evidente che al ballottaggio vadano Fariba e Myrea. I sondaggi lasciano ancora molti dubbi, ma Myrea è sopra del 10% quindi dovrebbe salvarsi.

Ricordiamo anche che nessuna delle due concorrenti può andare su Playa Imboscadissima perché entrambe hanno già avuto questa opportunità. La concorrente che uscirà stasera dovrà tornare direttamente in Italia.

Le notizie certe sulla vera eliminata dall’Isola dei Famosi le puoi avere stasera alle 21:45 in onda su Canale 5