Meret ottiene il pass per gli Europei come terzo portiere, ma nel Napoli sarà finalmente titolare: il nuovo allenatore Spalletti non ha dubbi

Il ct della Nazionale Roberto Mancini “fa fuori” Matteo Politano dall’elenco dei convocati per Euro2020, ma il portiere del Napoli Alex Meret riesce a spuntarla. La convocazione di Di Lorenzo e Insigne era scontata, in bilico quella dell’attaccante, e non certo sicura quella del portiere azzurro. Meret sarà agli Europei come terzo portiere.

Salvo sorprese è improbabile che riesca a debuttare, ma la sua sarà un’esperienza importante, sperando che l’Italia possa arrivare fino alla fine del torneo. Di certo non sarà titolare con la Nazionale: davanti ci sono Donnarumma e il suo vice Sirigu, ma Meret potrà godersi gli Europei con la consapevolezza che il nuovo allenatore del Napoli lo aspetta a braccia aperte.

Napoli, Meret farà il “terzo” agli Europei ma sarà titolare con Spalletti

Spalletti, infatti, non dovrebbe avere dubbi: nella prossima stagione Meret sarà il titolare del Napoli. Niente più alternanza con Ospina, che potrebbe perfino dire addio e cambiare squadra. A quel punto arriverebbe un altro “vice”, che di certo non si scambierà la porta col friulano, come accaduto fino ad ora col colombiano. Il terzo resterà Contini, mentre il titolare sarà Meret. Un posto che si è conquistato nel finale di questa stagione, quando l’infortunio di Ospina, di fatto, lo ha messo definitivamente tra i pali del Napoli.

E il rendimento di Meret è stato positivo, in crescita. Anche nella disastrosa gara contro il Verona l’estremo difensore si è distinto bene. Tutto pronto, insomma, per il definitivo salto di qualità e la consacrazione tanto attesa. Innanzitutto la gioia di essere entrato nel lotto dei portieri scelti da Roberto Mancini per l’imminente spedizione a Euro 2021.