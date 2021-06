Ilary Blasi ha pubblicato una foto in bianco e nero che mette in risalto tutta la sua bellezza. La didascalia dello scatto è eloquente

Ilary Blasi ha terminato poche settimane fa il suo ultimo impegno televisivo: la showgirl è stata al timone dell‘Isola dei Famosi e, nonostante le difficoltà dell’ultima edizione, è riuscita comunque a regalare momenti divertenti e di spensieratezza a tantissimi italiani.

La sua carriera, da qualche anno, l’ha portata ad essere una delle donne più amate dagli italiani. La sua fama al momento potrebbe aver addirittura superato quella di suo marito Francesco Totti che, da quando si è ritirato dal calcio giocato e poi ha annunciato l’addio come dirigente della Roma, è sicuramente meno in vista rispetto a sua moglie.

Le luci dei riflettori sono ormai tutti per lei che, in più di un’occasione, ha voluto ribadire di non essere solamente la “signora Totti”.

L’ultima foto di Ilary Blasi: la didascalia ispirata da Sofia Loren

Ilary, che qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 16 anni di matrimonio con l’ex capitano della Roma, utilizza spesso i social per pubblicare delle foto artistiche ma anche i momenti della sua vita quotidiana.

E’ facile vederla ritratta in un momento in cui si allena o quando viaggia, piuttosto che in un momento di relax con gli amici o con la famiglia. Ieri ad esempio, come documentano le sue storie di Instagram, la Blasi era a cena a Roma con Michelle Hunziker ed il regista televisivo Roberto Cenci.

Ma a catturare l’attenzione dei fan e non solo è stato l’ultimo scatto in bianco e nero della presentatrice: un accappatoio aperto sul davanti che mette in evidenza il perfetto lato A fasciato da un reggiseno nero. Per la didascalia Ilary ha scelto di citare niente di meno che Sofia Loren: “L’immaginazione dell’uomo è la migliore arma della donna”.

Siamo sicuri che in tanti ora staranno sognando con l’ultima foto di Ilary.