Bomba di TikTok: arriva lo strumento “Jump”, sarà una rivoluzione

Grandi novità per il popolarissimo social “TikTok”. Arriva “Jump”, il nuovo strumento che consente di integrare contenuti di terze parti nelle clip che gli utenti pubblicano sui loro account. Si tratta di una novità importante, in quanto questi elementi dinamici (in Html5) con la collaborazione di partner esterni, possono diventare parte integrante dei video realizzati dagli utenti e comporre i video pubblicati sul social network.

In più si potranno aggiungere mini app, informazioni extra, pulsanti e la possibilità di approfondire l’attività mostrata dal video oppure l’argomento o il tema che l’utente sta affrontando. Qualcosa di simile si è visto questo inverno, quando TikTok ha sperimentato la piattaforma “Whisk” per le ricette.

TikTok presenta il nuovo strumento Jump: a cosa serve

I cosiddetti “Jump” si possono creare con contenuti dinamici attraverso elementi già approvati e collaudati dagli sviluppatori. Ossia Breathwrk, Quizlet, StatMuse, Wikipedia e Tabelog, con in più il popolare BuzzFeed, Jumprope, IRL e Watcha. E’ stato l’Head of Product di TikTok, Sean Kim, ha spiegare la nuova funzionalità: “La nostra è diventata la piattaforma ideale sia per divertirsi che per imparare cose nuove. Con Jump ci sono ulteriori vantaggi e possibilità di conoscere cose nuove. Stimoliamo sia la riflessione che l’azione”.

L’azienda punta sull’interattività e la possibilità di aprire il social a utilizzi un po’ diversi dal solito. Si tratta di una funzione simile a “Minis” di Snapchat, il principale concorrente di TikTok. In sostanza è possibile effettuare operazioni sul web senza uscire dall’app. Si potranno, ad esempio, acquistare biglietti per il cinema o approfondire e conoscere meglio ciò che si sta guardando.