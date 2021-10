Al Bano Carrisi, chi è: età, altezza e il dramma che gli ha strravolto la vita

By

Al Bano Carrisi, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e il dramma che gli ha stravolto per sempre la vita.

Al Bano Carrisi, soprannominato il leone di Cellino San marco, è uno degli artisti italiani più amati dal pubblico. Con la sua voce ha regalato tantissime perle musicali diventando famoso non solo in Italia, ma anche all’estero. La sua è una carriera straordinaria nata quando era giovanissimo e coltivata con dedizione, passione e un duro lavoro. Ma chi è davvero Al Bano?

N ome: Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi Data di nascita: 20 maggio 1943

20 maggio 1943 Luogo di nascita: Cellino San Marco (Brindisi)

Cellino San Marco (Brindisi) Segno Zodiacale: Toro

Toro Professione : cantautore, attore e personaggio televisivo

: cantautore, attore e personaggio televisivo Altezza: 166 cm

166 cm Peso: 74 kg

74 kg Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @albano_official_

Chi è Al Bano Carrisi: carriera, vita privata e la scomparsa della figlia Ylenia

Al Bano Carrisi nasce il 20 maggio del 1943, da Carmelo e Jolanda Ottino che gli trasmettono l’amore per la terra. A 17 anni, però, decide di seguire il suo sogno lasciando la Puglia per trasferirsi a Milano dove comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Con la sua straordinaria voce ottiene i favori degli addetti ai lavori dando il via ad una carriera ricca di successi.

Partecipa 15 volte al Festival di Sanremo, incide 11 album originali e 13 di cover, prende parte a 10 film per il cinema e due serie per la televisione. Contemporaneamente alla carriera, non trascura la vita privata.

Il 26 luglio 1970 sposa Romina Power con cui, oltre al sodalizio professionale, forma una bellissima famiglia con la nascita di quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Il matrimonio finisce nel 1999. La coppia si separa dopo aver affrontato il dolore per la misteriosa scomparsa della primogenia Ylenia tra il 31 dicembre 1993 e il 1º gennaio 1994 mentre si trovava a New Orleans.

Dopo la fine del matrimonio con Romina, nella vita di Al Bano entra Loredana Lecciso con cui forma in seguito una famiglia con la nascita dei figli Jasmine e Albano Junior.

Al Bano, insieme a Romina, condivide la gioia di essere nonno di Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018, Cassia Ylenia, nata il 10 agosto 2019 e Rio Ines, nata il 23 settembre 2021 figli della terzogenita Cristel.

L’avventura a Ballando con le stelle 2021

Dopo un lungo corteggiamento, Milly Carlucci riesce a convincere Al Bano a diventare un concorrente di Ballando con le stelle 2021. La sua insegnante è Oxana Lebedew.

L’avventura di Al Bano sulla pista di Ballando con le stelle 2021 comincia ufficialmente sabato 16 ottobre.