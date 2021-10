Enrico Monti, marito Sabrina Salerno: “Non sempre è stato facile”

Enrico Monti è un celebre imprenditore e marito di Sabrina Salerno, star della musica scelta da Milly Carlucci per Ballando con le Stelle

Sabrina Salerno è tornata prepotentemente in auge negli ultimi anni. La star degli anni ’80, nota soprattutto come cantante, ma anche attrice e soubrette, spopolava per la sua innegabile bellezza e le forme naturali ed esplosive. Dopo un periodo in cui si è vista poco, negli ultimi anni è tornata di nuovo popolare. Inizialmente grazie a Instagram, dove la Sabrina ha potuto sfoggiare un fisico pazzesco nonostante i suoi 50 anni suonati.

E’ come se il tempo non fosse mai passato: ha conquistato centinaia di migliaia di followers e ha iniziato a essere molto richiesta in tv. L’abbiamo vista protagonista a Sanremo 2020 con Amadeus, e poi nello show dello stesso Amadeus sulla musica degli anni ’80, ed ora è protagonista a Ballando con le Stelle. E’ stata anche corteggiata da Signorini per il Grande Fratello Vip. Nonostante la sua bellezza dirompente, la cantante sarda è felicemente sposata, da tempo, con l’imprenditore Enrico Monti.

Sabrina Salerno ed Enico Monti: il segreto del loro lungo matrimonio

I due si sono conosciuti nel lontano 1993 e non si sono più separati. Il matrimonio è arrivato nel 2006, ma due anni prima, nel 2004, è nato loro figlio Luca Maria. La famiglia vive nel trevigiano, a Mogliano Veneto. Non lontano c’è l’importante azienda del marito, la Tessitura Monti, fondata nel 1911 e tra le più importanti in Italia. “Ci siamo conosciuti in sala d’incisione – ha raccontato Sabrina Salerno in un’intervista di qualche tempo fa – lui ne aveva una molto famosa e io ho lavorato lì”.

Il marito non è amante del mondo dello spettacolo, e preferisce rimanere estraneo ai riflettori. Si dedica a gestire la sua azienda, dove realizza soprattutto camicie per uomo su misura. “Siamo sposati da 10 anni, e complessivamente stiamo insieme da 25”, ha spiegato la showgirl. “Non sempre è stato facile, abbiamo vissuto alti e bassi. Ma l’onestà e la sua moralità sono valori che condivido con mio marito”.