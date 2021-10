Morgan, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, vero nome, curiosità e il dramma che gli ha stravolto la vita.

Morgan è uno dei cantautori italiani più apprezzati del panorama musicale. Con il suo estro e la sua immensa conoscenza di musica ha anche conquistato il pubblico televisivo partecipando a diverse trasmissioni, ma chi è davvero Morgan? Qual è il suo vero nome? Andiamo a scoprire tutto.

Nome : Marco Castoldi in arte Morgan

: Marco Castoldi in arte Morgan Data di nascita : 23 dicembre 1972

: 23 dicembre 1972 Segno Zodiacale : Capricorno

: Capricorno Luogo di nascita : Milano

: Milano Professione: cantautore e musicista

cantautore e musicista Altezza : 1,74 cm

: 1,74 cm Peso : 64 kg

: 64 kg Tatuaggi : diversi tattoo

: diversi tattoo Instagram ufficiale : @morganofficial

: @morganofficial Canale YouTube: morgan

Chi è Morgan: carriera, vita privata e dramma

Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, è nato a Milano il 23 dicembre 1972. Sin da bambino sviluppo una grande passione per la musica e i suoi miti sono artisti giganteschi come Depeche Mode, David Bowie e Jim Morrison.



Il momento drammatico che segna la vita di Marco Castoldi è il suicidio del padre nel 1988. «Mio padre, il giorno prima di uccidersi, mi aveva salutato dalla finestra, cosa che non aveva mai fatto. Io mi sono girato e ho detto “Ma perché?“. Aveva dei debiti, non tanti, ma li aveva, e io all’epoca avevo 16 anni. Lui mi ha dato un barattolino, dove si riponevano le pellicole fotografiche, ci ha messo centomila lire e me lo ha messo in mano. Poi ha salutato me e mia sorella, e si è ucciso quella mattina», ha raccontato Morgan in un’intervista a Vanity Fair.

Dopo il suicidio del padre, Marco dedica totalmente il suo tempo alla musica e, nel 1991, fonda i Bluvertigo insieme ad Andrea Fumagalli e Marco Pancaldi. Dopo i BlueVertigo nel 2003, Morgan pubblica il suo album d’esordio da solista “Canzoni dell’appartamento” con cui vince il Premio Tenco.

Contemporaneamente non rinuncia alla carriera televisiva diventa un protagonista assoluto di X Factor come giudice. Sotto la sua guida, nel talent show, si sono fatti notare artisti come Noemi e Marco Mengoni. Ha partecipato anche ad Amici come giudice al serale nel 2016 e come direttore artistico nel 2017.

Nel 2020 torna sul palco del Festival di Sanremo con Bugo con cui litiga lasciando il palco del Teatro Ariston durante la gara che porta alla squalifica di entrambi.

Per quanto riguarda la vita privata, Marco ha avuto un’importante storia d’amore con Asia Argento con cui ha avuto la figlia Anna Lou. Successiva, dalla relazione con Jessica Mazzoli è nata la secondogenita Lara e, infine, dalla storia con Alessandra Cataldo è nata Maria Eco.

L’avventura a Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci riesce a convincere Marco Castoldi a diventare un concorrente di Ballando con le stelle 2021.

L’avventura a Ballando con le stelle di Morgan inizia ufficialmente il 16 ottobre con la sua insegnante Alessandra Tripoli.