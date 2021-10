Fabio Galante, chi è: età, altezza, matrimonio e i flirt famosi

By

Fabio Galante, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, i flirt famosi nel passato e il futuro matrimonio con Francesca Falomo.

Fabio Galante è un ex calciatore che, nel corso della carriera, ha indossato le maglie di Empoli, Genoa, Inter, Torino e Livorno. In passato, Galante è stato anche il protagonista del gossip per alcune storie con bellissime donne del mondo dello spettacolo, ma chi è davvero Galante?

N ome: Fabio Galante

Fabio Galante Data di nascita: 20 novembre 1973

20 novembre 1973 Luogo di nascita: Montecatini Terme (Toscana)

Montecatini Terme (Toscana) Segno Zodiacale: Scorpione

Scorpione Professione : dirigente sportivo, ex calciatore, allenatore di calcio

: dirigente sportivo, ex calciatore, allenatore di calcio Altezza: 185 cm

185 cm Peso: 80 kg

80 kg Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @fabiogalante5

Chi è Fabio Galante: carriera, vita privata e il matrimonio futuro con Francesca Falomo

Fabio Galante nasce a Montecatini Terme, provincia di Pistoia, il 20 novembre del 1973. Comincia a giocare a calcio quando era solo un bambino ed esordisce a 17 anni. Nel corso della carriera ha indossato diverse maglie, ma quelle più importanti per la sua carriera sono quelle di Torino ed Inter. Si ritira ufficialmente nel 2011.

Fabio Galante ha avuto diverse storie con donne del mondo dello spettacolo tra le quali spiccano quelle con Laura Freddi e Giorgia Surina. Sul gossip che lo ha travolto in passato, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Eleonora Daniele per Storie Italiane, ha detto:

“Ti danno un’etichetta, quando uno è carico ha avuto qualche ragazza in più, ti dicono che questo non un professionista. La cosa più importante era il giudizio dei miei compagni e dei dirigenti. Non mi sono mai sentito un farfallone”.

Attualmente è felicemente fidanzato con Francesca Falomo con cui convolerà presto a giuste nozze.

L’avventura a Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci, abituata ad avere sportivi nel cast di Ballando con le stelle, riesce a convincerlo per l’edizione 2021.

L’avventura di Galante sulla pista di Ballando con le stelle comincia il 16 ottobre 2021 con la maestra Giada Lini.