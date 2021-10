Federico Lauri Fashion Style, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, malattia, inseminazione artificiale e curiosità.

Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style, è considerato il parrucchiere dei vip. Lavora sin da paccolo per trasformare la sua passione in un vero lavoro e, con il tempo, diventa un personaggio televisivo portando l’arte di hair stylist in tv, ma chi è davvero Federico Lauri?

Chi è Federico Lauri Fashion Style: , malattia, inseminazione, carriera e vita privata

Federico Lauri nasce in provincia di Roma il 5 ottobre 1982. Diventa popolare come Federico Fashion Style ed è noto come il parrucchiere dei vip. Quando era solo un bambino si divertiva ad acconciare i capelli della madre e, a 13 anni, comincia a muovere i primi passi in un salone di parrucchiere di un amico del padre.

Negli anni si specializza e apre i suoi primi saloni diventando il parrucchiere dei vip. Tra i suoi clienti spiccano personaggi come Valeria Marini, Tina Cipollari, Claudia Galanti e tanti altri.

Diventa ben presto anche un volto televisivo con il reality Il salone delle Meraviglie in cui aiuta le donne a cambiare la propria immagine.

Per quanto riguarda la vita privata, ha da tempo una storia con la compagna Letizia. La coppia ha una figlia, Sophie Maelle nata con l’inseminazione artificiale. «Per averla abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia», ha raccontato in un’intervista a Chi.

L’avventura a Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci lo sceglie come concorrente di Ballando con le stelle 2021. L’avventura di Federico Fashion Stle nel programma di Raiuno comincia il 16 ototbre.

Federico Fashiont Style affronta l’avventura a Ballando con le stelle 2021 con la maestra di ballo Anastasia Kuzmina.