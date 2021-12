Quali sono i segni zodiacali meno gelosi? Ecco i primi tre

Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali meno gelosi. Ecco la classifica dei primi tre: scopri se c’è anche il tuo segno zodiacale

Non tutti sanno che un determinato comportamento può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Oggi parleremo dei segni zodiacali meno gelosi, quelli che non sarebbero capaci di vedere tradimenti nemmeno con i partner meno fedeli del mondo. Scopriremo insieme quali sono i primi tre in questa curiosa classifica.

Ognuno manifesta il proprio carattere in maniera diversa. C’è chi mostra maggiormente i propri pregi o difetti e chi, al contrario, tende a nasconderli. È una questione di abitudini e cultura. I segni zodiacali possono interferire in questo genere di scelte o di comportamenti. Ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi.

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece quali sono i segni zodiacali meno gelosi. Ecco la classifica dei primi tre.

Ti potrebbe interessare anche – Royal Family, è guerra contro la BBC. Ecco il motivo

I segni zodiacali meno gelosi

Bilancia: al terzo posto in questa singolare classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco odiano i conflitti e le polemiche. Si tratta di persone molto equilibrate, che provano sempre a risolvere qualsiasi problema attraverso il dialogo. Per questo motivo, chi appartiene a questo segno dello zodiaco non risulta particolarmente geloso. Anzi, la Bilancia affronta i propri con il proprio partner provando sempre ad utilizzare tatto, diplomazia ed intelligenza. Chi è nato sotto il segno della Bilancia farebbe qualsiasi cosa pur di non litigare con la persona amata.

Sagittario: al terzo posto in questa particolare classifica troviamo il segno del Sagittario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto passionali ed istintive ma non si lasciano ingannare da comportamenti ambigui o misteriosi. Il Sagittario non è sospettoso e tende a lasciare molta libertà al proprio partner. Per una persona nata sotto questo segno dello zodiaco sarebbe impossibile ingabbiare la persona amata e riempirla di domande dopo l’arrivo di un messaggio o di una telefonata.

Sullo stesso argomento – Quali saranno i segni zodiacali più fortunati del 2022? Ecco i primi tre

Acquario: al terzo posto in questa curiosa classifica troviamo il segno dell’Acquario. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono sempre a favore della libertà. L’Acquario lascia molto spazio al proprio partner, si fida e non si lascia nemmeno sfiorare dalla gelosia. Difficilmente si scompone se la persona amata rientra tardi o ha comportamenti strani. Chi è nato sotto questo segno zodiacale tende a risolvere le questioni in maniera serena, senza mettere pressione addosso al partner.