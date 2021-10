In quale pozzo lanceresti la tua monetina? La risposta rivela chi sei veramente

Il pozzo, secondo la psicoanalisi, raffigura il calarsi nelle nostre profondità inconsce. Rappresenta la capacità di riuscire ad attingere alle proprie risorse interiori, un po’ come pescare all’interno di sé.

Con il test del pozzo puoi scoprire chi sei con una semplice scelta. Solo così puoi capire quale sono le tue qualità nascoste e il modo in cui puoi affrontare la vita.

Iniziamo il test

Test: in quale pozzo lanci la monetina? Scopri il tuo te nascosto

In questo test del pozzo, devi immaginarti di trovarti di fronte a sei pozzi e hai un grande desiderio da esprimere. In quale pozzo lanceresti la tua monetina?

Scegli istintivamente e leggi il numero del pozzo scelto. Solo così potrai scoprire chi sei veramente.

Iniziamo il divertimento

1) Pozzo n° 1

Hai una personalità molto divertente e hai un grande senso e voglia di avventura.

Tu odi la routine e cerchi di trovare qualcosa di nuovo da fare ogni giorno. Proprio per questo, ami i viaggi, lo sport e qualsiasi attività che stimoli una risata.

Sei una persona impulsiva e non riesci a dire di no. Tutto bellissimo, però occhio! Questi due lati del tuo carattere potrebbero portare ad un comportamento da irresponsabile.

Avere costante voglia di avventure e situazioni divertente è sicuramente bellissimo, ma non devi allontanarti troppo dalla realtà.

Ti consigliamo di essere meno impulsivo e di cercare di viverti a pieno il presente, senza lasciarti sopraffare.

2) Pozzo n° 2

Hai una personalità da responsabile e ami rimanere saldo ai tuoi doveri. Sei una persona molto premurosa con i tuoi cari e amici stretti.

Il tuo pregio più grande è l’essere empatico: riesci a capire i problemi degli altri soltanto guardandoli.

Sotto sotto soffri un po’ di ansia per il futuro che arriverà e tanta agitazione si smuove dentro di te.

Ti consigliamo di lasciare che tutto accada, aiutandoti con un buon viso ad ogni situazione che ti si presenta.

3) Pozzo n° 3

Se hai fatto questa scelta significa che sei una persona sicura di te e ami lavorare con passione, vigore e efficienza.

Sei una persona competitiva e esigi molto da te stesso; fai di tutto per raggiungere gli obbiettavi prefissati.

Ricordati, però, che è importante che impari a controllare le tue emozioni e ammettere che delle volte si può anche perdere. Non sempre la vita è come vogliamo noi.

Cerca di prenderti delle pause: lavorare fino allo sfinimento ti manderà giù. Meglio prendere le cose on calma, cercando di evitare situazioni stressanti che possono causarti dei malumori o delle paturnie.

Impara ad organizzare in modo migliore il tuo tempo, rispettando degli orari, in modo tale da trovare del tempo in più per la tua famiglia e i tuoi amici.

4) Pozzo n° 4

Sei una persona tranquilla e socievole. Hai molta pazienza e tolleranza, sei sincero e la tua indole ti porta a voler vivere in armonia con tutto quello che ti circonda.

Tendi a evitare le situazioni sgradevoli o che possano metterti di fronte ad un confronto. Proprio per questo sei solitamente tranquillo e ami circondarti dai tuoi amici.

Hai la capacità di vivere serenamente, ma ricordati che vivere le esperienze ti rende più maturo e ti insegna tanto.

Non è buono per la tua salute mentale cercare di nascondere i problemi, anzi, rischi di crearne di nuovi.

5) Pozzo n° 5

Sei una persona emotiva e particolarmente introversa. Percepisci il mondo attraverso le sensazioni che ogni esperienza vissuta ti ha lasciato dentro.

Questo tuo modo di percepire il mondo ti rende emotiva, sia nei momenti allegri che dolorosi, sia con gli altri che tuoi.

Essendo così passionale, hai difficoltà nell’imparare a distinguere le vicende dai sentimenti. Devi capire che non sempre le sensazioni sono realtà palpabili.

Ti consigliamo di provare a dialogare di più e di non arrivare a conclusioni affrettate.

6) Pozzo n° 6

Se hai fatto questa scelta significa che hai una personalità narcisista e dominante. Hai tanti pregi e talenti che ti consentono di emergere in tanti e diversi campi.

Il tuo punto debole è che talvolta sei impaziente e ti disperi quando il mondo non la pensa come te e non agisce come vuoi.

Ti consiglio di usare il tuo talento per aiutare gli altri. Inoltre cerca di dominare la tua pazienza e tolleranza.

Solo così riuscirai a migliorare le tue relazioni interpersonali e a goderti una vita a 360 gradi