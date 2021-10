Le strane abitudini delle star che sconvolgono gli appassionati di cinema. Tutti hanno le proprie fissazioni, anche se bizzarre e incredibili

Le stranezze e le curiose manie dei divi del cinema a volte sembrano incredibili. Sono molti i vizi e le stranezze di questi personaggi così famosi, spesso soprattutto per la loro bellezza. Ma spesso, un certo fascino nasconde anche qualche aspetto a dir poco inquietante. Tanto per cominciare, moltissime persone si chiedono quale sia il segreto di un fascino che spesso va oltre i confini dell’età.

Proprio questo è il cruccio, spesso e volentieri, della gente comune. “Ma come fanno?”. A volte sembra meglio non sapere neanche la risposta… perché – ad esempio – un famosissimo attore, con una lunga carriera alle spalle con decine di ruoli di successo, avrebbe confidato un segreto di bellezza davvero imbarazzante.

L’incredibile segreto di bellezza del divo del cinema

Sembra incredibile, ma lui stesso ha spiegato che per mantenere la sua pelle fresca e giovanile utilizza un trattamento che arriva dall’Oriente. E’ molto antico e si chiama “Geisha Facial”. E’ un trattamento di bellezza che in lingua originale si chiama “Uguisu no fun”, e non è altro che farsi spalmare il viso di feci di uccello.

Ebbene sì, la “cacca” dei volatili, decisamente poco sgradevole (per non dire disgustosa) andrebbe perfino spalmata sul viso per un trattamento che avrebbe del miracolo. La strana confessione arriva da Tom Cruise, uno degli attori più famosi del cinema di Hollywood. Lo stesso particolare trattamento fu utilizzato anche da Victoria Beckham, la quale ne parlava con grande orgoglio.