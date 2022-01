Don Matteo 13, arriva l’addio più doloroso: è tutto vero

Don Matteo 13 andrà in onda su Raiuno a partire da marzo, ma i fan stanno piangendo per l’addio più doloroso: arriva la conferma ufficiale.

Don Matteo è stato trasmesso per la prima volta il 7 gennaio del 2000. Ad interpretare il famoso sacerdote è sempre stato Terence Hill. Un personaggio positivo che ha conquistato il pubblico di Raiuno sin dalla prima puntata e che, ancora oggi, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Finora sono state trasmesse ben dodici stagioni di Don Matteo con vari personaggi che, nel corso degli anni, si sono alternati nel ruolo del capitano dei carabinieri. I personaggi che non sono mai cambiati sono proprio quelli di Don Matteo e del maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica.

La tredicesima stagione dell’amatissima fiction sarà trasmessa, sempre da Raiuno, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dal 10 marzo. I nuovi episodi, però, avranno un importante novità. Per la prima volta, il protagonista indiscusso non sarà Terence Hill che il pubblico potrà vedere solo nelle prime puntate.

Don Matteo 13, Terence Hill svela il motivo del suo addio alla fiction

Girare venti episodi per un totale di dieci puntate è decisamente impegnativo. Da qui la decisione di Terence Hill di lasciare la fiction dopo aver avanzato una proposta alla casa di produzione Lux Vide e alla Rai che, tuttavia, pare non sia stata accettata.

“Don Matteo l’ho lasciato non perché volessi lasciarlo. Volevo chiedere un cambio, cioè di fare 4 episodi all’anno, tipo Montalbano, invece di 10, 12 o 16. Pensavo, intanto siamo molto avanti, c’è il pericolo che andiamo un po’ giù. Poi mi ci vogliono 9 mesi ogni volta per fare Don Matteo”, ha spiegato Terence Hill in un’intervista rilasciata ai microfoni di TFNews.

“Pensavo fosse giusto fare 4 episodi belli però mi hanno detto che la Rai e la Lux hanno bisogno di soldi e con quattro episodi non avevano un sufficiente ritorno e quindi stanno producendo 10 film. Ne ho fatto 4 io e gli altri li finisce Raoul Bova. Lui è un grande attore, faranno benissimo”, ha aggiunto ancora Terence Hill.



Dopo l’addio di Terence Hill, dunque, il pubblico continuerà a seguire le avventure di Don Matteo con protagonista Raoul Bova che non ha nascosto l’emozione di dover raccogliere un’eredità così importante.

“Volevo sapere se condivideva la decisione di scegliere me e perché volevo essere certo che lui non soffrisse per aver lasciato la serie. Nei suoi occhi ho letto un incoraggiamento, è come se mi avesse detto: “Vai, adesso tocca a te”, sono state le parole di Raoul Bova rilasciate a Tv Sorrisi e Canzoni.