Il passato sentimentale di Gemma Galgani: tutto sui suoi amori

Tutti gli amori di Gemma Galgani: il suo passato sentimentale

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. In questo programma, la dama torinese ha potuto incontrare uno dei suoi amori più grandi, Giorgio Manetti e i fan sono riusciti a conoscerla e ad affezionarsi.

Ma scopriamo insieme quale è il passato sentimentale di Gemma Galgani all’interno e fuori dallo studio di Cinecittà

Il passato sentimentale di Gemma Galgani: “Non volevo una gabbia dorata“

Gemma Galgani si trova a Uomini e Donne da molto tempo ed è uscita con molti uomini. Primo tra tutti troviamo Ennio Zingarelli, dentista del Veneto, che ricambiava il suo stesso sentimento.

I due, addirittura, fecero una festa per il loro fidanzamento, ma dopo poco si scoprì che la storia era naufragata.

“Molti uomini mi hanno lasciato, magari anche malamente, e poi hanno avuto il coraggio di bussare ancora alla mia porta” rivela Gemma in merito alla relazione appena citata e aggiunge: “A loro, però, ho sempre detto che la minestra riscaldata non fa per me“.

Conclusa la relazione, la Galgani torna a Uomini e Donne e dopo poco incontra il “Gabbiano“, ovvero Giorgio Manetti.

La loro storia dura all’incirca un anno, ma la storia si conclude per una decisione della damma torinese. Senza avvertire Giorgio della sua scelta, la protagonista di Uomini e Donne sente di non essere amata da lui e non riesce più a riconoscersi. Decide quindi di allontanarsi da lui.

Gemma ci ripensa e prova a riconquistare Manetti scrivendogli anche una lettera d’amore, ma “Il Gabbiano” non sente ragioni e non ci ricasca.

La dama, delusa da questa storia, non si perde d’anima: continua a credere fermamente nell’amore.

Esce con vari uomini senza giungere a niente, fino a quando non incontra nel 2020 il giovane Nicola Vivarelli di soli 44 anni.

Anche con lui, però non va bene e Gemma continua tutt’ora a essere presente nel parterre di Uomini e Donne.

Ma chi ha fatto parte del passato sentimentale della dama torinese prima che iniziasse a prendere parte al dating show? Scopriamolo insieme

Gemma Galgani e gli amori del passato: il suo matrimonio e la voglia di costruire una famiglia

Gemma Galgani è stata anche sposata quando era giovanissima. Il suo marito aveva 19 anni e si chiama Francesco D’Acqui.

La dama, al tempo 22enne, decide di convolare a nozze senza aver la benedizione dei suoi genitori.

A raccontare ciò ci pensa proprio la dama in un’intervista passata per Chi: “Eravamo giovani, lui anche più di me. Siamo scappati di casa per vivere il nostro amore che i nostri genitori non assecondavano“.

Gemma e Francesco hanno lottato contro i propri genitori in nome del loro amore, ma non è tutto oro quello che luccica.

“Prima che ci ‘perdonassero’, abbiamo vissuto alcuni giorni in macchina, adottando persino un gattino abbandonato. Dopo essere stati perdonati, vivemmo un po’ nell’orbita della sua famiglia, ma mi andavano stretti: troppa agiatezza e un perbenismo che mi voleva non lavoratrice. Non volevo una gabbia dorata” rivela la donna.

Il matrimonio finisce e Gemma incontra Marcello, il suo secondo grande amore con cui ha intenzione di costruire una famiglia.

Sempre nell’intervista per il settimanale Chi, la Galgani parla del suo più grande rimpianto, aver un figlio, e di come ha sofferto per ciò.

“Nell’età in cui avrei dovuto diventare mamma, non l’ho fatto perché aspettavo il compagno” confessa Gemma e continua: “Quando poi ho trovato finalmente l’uomo della mia vita, Marcello, con il quale avrei davvero voluto costruire una famiglia, avevo ormai 40 anni e per la mia generazione, a differenza di oggi, era considerato ormai troppo tardi. E così ho dovuto farmene una ragione“.

Gemma Galgani è una sognatrice. Ama l’amore e non si è mai demoralizzata nel trovare la sua anima gemella. Uomini di tutti i tipi e di tutte le età hanno voluto bene chi più e chi meno alla dolce Gemma. La dama torinese ha avuto un passato sentimentale ricco di sorprese e chissà cosa ha in serbo il destino per lei