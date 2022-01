Jessica Selassiè: la trasformazione al GF Vip è incredibile. La foto di qualche mese fa non lascia dubbi, ed i fan si chiedono come sia stato possibile. “E’ successo solo a lei”

Jessica Selassiè è una delle principesse e sorelle etiopi entrate a settembre nella Casa del Grande Fratello Vip.

Prima le Princesse gareggiavano come concorrente unico, nonostante fossero in tre persone: Jessica, Lulù e Clarissa.

Alfonso Signorini, dopo due mesi, rivela che il Grande Fratello Vip ha deciso di dividerle e dopo poca, la minore delle Selassiè viene eliminata dal pubblico.

Adesso, Jessica e Lulù continuano a vivere sotto l’occhio attento del GF Vip e anche attento è lo sguardo dei telespettatori che hanno notato qualcosa di diverso nella maggiore delle Princesse.

La trasformazione è più o meno evidente, ma scopriamo di cosa si tratta

La trasformazione di Jessica Selassié: “Stai benissimo“

Jessica Selassiè è sicuramente la sorella più timida delle Princesse. Dolce, ironica, gentile e sempre pronta a dare aiuto, la maggiore delle Selassiè conquista sempre più consenso dal pubblico.

La gieffina passa la maggior parte del suo tempo in cucina, perché ama essere organizzata e preparare piatti sfiziosi per i suoi coinquilini.

Entrando al GF Vip, la produzione dà i soldi ai gieffini per fare la spesa e molti hanno dovuto variare totalmente la loro dieta venendo incontro ai gusti di tutti.

Uno pensa che passando 24 ore in Casa, tutti i concorrenti avrebbero avuto facilità nell’ingrassare visto il tempo che non passa mai e la noia, ma Jessica no.

La Selassiè ha perso qualche chilo da quando è al reality show e sta benissimo. Ovviamente, la Princesse è sempre stata bellissima dal giorno uno.

LEGGI ANCHE -> Sonia Bruganelli nella bufera: web furioso per la frase su Lulù e Manuel

A notare per primo il cambiamento nella Casa è Manuel Bortuzzo che lo rivela alla sua fidanzata Lulù.

“E’ dimagrita Jessi. Sta benissimo!” dice contento il vippone. Lulù invita il ragazzo a rivelarlo a sua sorella perché è convinta che apprezzerà tantissimo.

LEGGI ANCHE -> La borsa di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip: un must, ecco cosa contiene

“Jessi, stai da Dio, stai benissimo davvero” dice Bortuzzo alla maggiore delle Selassiè e continua: “Pure prima, ma essendo che ci tieni e tutto quanto, te lo devo dire. E’ veramente bella, bella, bella“.

È dimagrita un botto Jessica!

FOTO DI SETTEMBRE VS OGGI mi sa che è l’unica che al gf è dimagrita 😅#GFVIP PIC.TWITTER.COM/UCMXQJLVVL — trashtrash (@voglioilnulla) JANUARY 2, 2022

Anche i fan del programma hanno notato questa sua trasformazione e si sono divertiti a fare un collage del prima e dopo di Jessica da quando è dentro la Casa.

La Selassiè è sempre bella, ma ora sembra che abbia conquistato più fiducia in se stessa. All’inizio della sua avventura era un po’ più impaurita e timida e adesso, invece, parla in modo sicuro e dice quello che pensa.

In bocca al lupo per la nostra gieffina per la nomination di stasera del Grande Fratello Vip