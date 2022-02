Il cantante mascherato, è bufera sullo show di Milly Carlucci

Il cantante mascherato è tornato sul piccolo schermo per un nuovo appuntamento con Milly Carlucci e non sono mancate le polemiche. La scelta dei giudici non ha convinto i telespettatori.

Il cantante mascherato, puntuale come sempre, è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento di zecca in compagnia di Milly Carlucci ed anche questa puntata ha creato non poche polemiche. Se la scorsa settimana i telespettatori avevano incolpato la padrona di casa di aver rivelato l’identità di uno dei concorrenti (chiamando l’Aquila con il nome di Alba, tant’è che si è rivelata essere Alba Parietti) anche nelle scorse ore il risultato non è stato da meno.

Ad abbandonare il programma è stata la maschera de Il cavalluccio marino, che ha perso lo scontro finale. Per questo motivo l’artista in questione ha dovuto rivelare a tutti la sua identità e rullo di tamburi era la cantante Cristina D’Avena. Nessuno, né giudici né pubblico, si sarebbe mai aspettato la presenza dell’artista nella gara e questo ha creato non poche polemiche tra gli utenti della rete. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Cristina D’Avena eliminata a Il cantante mascherato: scoppia la polemica

Cristina D’Avena non rientrava tra i sospetti di nessun giudice, né tanto meno era stata menzionata sul web. Insomma, la sua partecipazione a Il cantante mascherato si è rivelata essere una vera e propria sorpresa ed è questo che ha fatto storcere il naso al pubblico del piccolo schermo.

No, gli utenti della rete non si sono indignati perché non sono riusciti a comprendere l’artista che si celava dietro la maschera del cavalluccio marino, ma si chiede a questo punto per quale motivo non siano stati eliminati dal programma quelle maschere che a loro parere rendano abbastanza palese l’identità dell’artista ce si cela al suo interno.

LEGGI ANCHE -> Il cantante mascherato: clamorosa gaffe di Milly Carlucci, svelata una maschera

Ad esempio gli utenti della rete sono convinti che dietro la maschera del Pastore Maremmano si nasconda Riccardo Fogli e che nel cast ci sia anche Cristiano Malgioglio con la sua riconoscibilissima voce. Eppure loro proseguono il loro percorso all’interno del programma, mentre Cristina D’Avena che era riuscita a non destare alcun sospetto è stata invece eliminata.

Questa scelta ha stupito anche uno dei giudici stessi, Caterina Balivo, che ha richiesto alla padrona di casa di poterla far rientrare in gara, considerato che nessuno era riuscito nemmeno lontanamente ad immaginarsi che dietro il Cavalluccio Marino potesse esserci lei.

LEGGI ANCHE -> Il cantante mascherato anticipazioni: chi si nasconde sotto le maschere? Spoiler clamoroso

Quest’edizione de Il cantante mascherato sembra lasciare al pubblico un certo malumore, ma si riconferma essere un programma seguitissimo.