Un segreto che la Regina Elisabetta non ha mai confessato a nessuno

La Regina Elisabetta II è sempre stato un personaggio molto popolare. Esistono alcuni segreti che Sua Maestà non ha mai confessato a nessuno: eccone uno

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo Giubileo di Platino. Quest’anno, infatti, sono previste le celebrazioni per il settantesimo anno sul trono di Sua Maestà. Un traguardo inviabile che l’anziana sovrana proverà a festeggiare al meglio, nonostante gli acciacchi degli ultimi tempi. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente duri per la salute di Elisabetta II.

Lo scorso ottobre c’è stato il ricovero in ospedale a causa di un malore. I medici le hanno consigliato di restare a riposo e di non partecipare a nessun evento pubblico, per evitare di peggiorare la situazione. Elisabetta ha obbedito e non è una cosa che capita spesso. La testardaggine di Queen Elizabeth è nota tra le stanze di corte. Ma il 2021 è iniziato con un tragico evento: la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal suo centesimo compleanno.

Nonostante tutto, la Regina Elisabetta ha ancora una grande vitalità e sta organizzando i festeggiamenti con il suo staff. Su di lei è stato raccontato quasi tutto. Quasi, appunto. Ci sono alcuni segreti che Sua Maestà non ha mai confessato. Uno di questi vogliamo raccontarlo oggi alle nostre lettrici e ai nostri lettori ma nei prossimi giorni troverete su Instanews altre storie che riguardano Elisabetta II.

Il tradimento della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ed il Principe Filippo si sono sposati il 20 novembre del 1947. Il loro matrimonio è durato oltre settant’anni, terminato con il decesso di Filippo, avvenuto il 9 aprile dello scorso anno. La loro relazione ha sempre alimentato pettegolezzi e gossip sin dal primo momento. I media inglesi dell’epoca, infatti, descrissero la loro unione come un matrimonio combinato.

In realtà non era vero: l’amore tra Elisabetta e Filippo era sincero. Il Principe è sempre stato descritto come un donnaiolo e queste voci sono andate avanti per diversi decenni. Negli anni ’90 fece discutere molto una biografia non autorizzata firmata da Sarah Bradford, la quale descrisse Filippo come un “impenitente farfallone”. Secondo l’autrice inglese, Elisabetta II avrebbe sempre assecondato la voglia di indipendenza di suo marito.

La biografia descrive le relazioni extraconiugali del Duca di Edimburgo con attrici e donne di diverse classi sociali. Pare che queste scappatelle fossero iniziate già nel corso del primo anno di matrimonio. La notizia che ha scandalizzato tutti riguarda però Sua Maestà, la quale avrebbe sarebbe sempre stata a conoscenza di questi tradimenti e avrebbe taciuto per evitare scandali. Buckingham Palace ha sempre smentito queste voci, definendole prive di ogni fondamento.